Пропал звездный футболист "Андерлехта": игрок не выходит на связь с конца марта

Французский полузащитник бельгийского футбольного клуба "Андерлехт" Самир Насри пропал в ОАЭ во время пандемии коронавируса.

Клуб не может найти своего футболиста, который не выходил на связь последние несколько недель. Француз также проигнорировал указания команды об отчете о поддержке спортивной формы, сообщает La Dernière Heure.

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Француз вылетел в ОАЭ и больше не выходил на связь. Также футболист прекратил активность в Instagram. Последнюю запись в социальной сети Насри опубликовал 1 апреля.

Контракт футболиста с "Андерлехтом" рассчитан до лета 2020 года и, скорее всего, продлен не будет.

Ранее Насри защищал цвета таких клубов, как "Марсель", "Арсенал", "Манчестер Сити", "Севилья", "Антальяспор", "Вест Хэм". В текущем сезоне чемпионата Бельгии за "Андерлехт" он провел 7 матчей и забил 1 гол.

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