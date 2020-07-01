Просьба Онищенко: Ризатдинова призналась, как хотела пойти в политику
Бронзовый призер Олимпиады-2016 по гимнастике Анна Ризатдинова рассказала о своей попытке сделать политическую карьеру.
В интервью YouTube-каналу "36i6 TV" Ризатдинова отметила, что в прошлом году она баллотировалась в Верховную Раду не по своей инициативе. Ризатдинова в итоге не прошла в Раду.
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Я хотела идти в политику не по своей инициативе, это больше было просьбе Саши (Онищенко, экс-депутата и бывшего мужа гимнастки, – ред.), пойти по его округу. Но тогда я была однозначно не готова, я это понимаю.
"Я хотела пойти не просто, чтобы получить мандат. Считаю, что мое назначение – это развивать спорт в нашей стране. Особенно в тот момент, когда он абсолютно никому не нужен", – добавила гимнастка.
Достижения Анны Ризатдиновой
- Чемпионка и призерка Всемирных игр и Универсиады, а также дважды серебряный призер Европейских игр, призер других различных международных соревнований.
- Чемпионка мира по упражнениям с обручем (2013), также на чемпионате мира Ризатдинова дважды получала серебряные награды и девять раз становилась на третью строчку пьедестала.
- Трехкратный серебряный призер и четырехкратный бронзовый призер чемпионатов Европы.
- В 2015 году в Будапеште (Венгрия) победила в серии Кубка мира по художественной гимнастике в упражнении с лентой. Также на этой серии завоевала и серебро в упражнении с булавами. Целую копилку наград Анна Ризатдинова завоевала на серии Кубка мира в Софии (Болгария) – пять бронзовых медалей.
- Сейчас Анна дает мастер-классы по всему миру для молодых гимнасток.
- В 2016 году завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в индивидуальном многоборье.