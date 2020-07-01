Бронзовый призер Олимпиады-2016 по гимнастике Анна Ризатдинова рассказала о своей попытке сделать политическую карьеру.

В интервью YouTube-каналу "36i6 TV" Ризатдинова отметила, что в прошлом году она баллотировалась в Верховную Раду не по своей инициативе. Ризатдинова в итоге не прошла в Раду.

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Я хотела идти в политику не по своей инициативе, это больше было просьбе Саши (Онищенко, экс-депутата и бывшего мужа гимнастки, – ред.), пойти по его округу. Но тогда я была однозначно не готова, я это понимаю.

"Я хотела пойти не просто, чтобы получить мандат. Считаю, что мое назначение – это развивать спорт в нашей стране. Особенно в тот момент, когда он абсолютно никому не нужен", – добавила гимнастка.

Достижения Анны Ризатдиновой