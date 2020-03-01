Прости меня Всевышний, ой прости: Усик причастился у Онуфрия в Прощеное воскресенье

Украинский боксер Александр Усик причастился в Прощеное воскресенье. В своем инстраграме Александр опубликовал фотографию с митрополитом Украинской православной церкви (Московского патриархата) Онуфрием.

Свою фотографию украинский боксер сопроводил текстом, в котором попросил Всевышнего отпустить его грехи.

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Текст опубликован на языке оригинала

Прости меня Всевышний, ой прости

И огради меня от тяжести душевной, прости и отпусти ты мне грехи.

Перед тобой стою я на коленях,

Я знаю грешен я не по годам

Но где найти дорогую ту без мрака.

Я за тобою по твоим стопам готов ити, чтоб не облаяла собака.

Прости родных, прости родную, прости всех тех кто рядышком со мной,молю тебя не посылай на муки детей моих, за мой не верный ход.

Я буду верен вере православной

Я буду верен и семье своей, стране я буду верен постоянно.

Прошу тебя прости за все ты мне.

Связь Усика и Онуфрия

Зимой 2018-го года Александр Усик посетил Блаженнейшего митрополита УПЦ МП Онуфрия.

Встреча состоялась в резиденции Онуфрия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Вместе с Усиком в Лавру пришла его жена Екатерина и тренер Сергей Ватаманюк.

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