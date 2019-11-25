Просто хочет излить всю свою грязную желчь, – Федецкий резко ответил Смалийчуку

Бывший вице-президент футбольного клуба "Карпаты" Олег Смалийчук обвинил экс-игрока "зелено-белых" Артема Федецкого, что он был причастен к договорным матчам. Ответ от футболиста последовал незамедлительно.

С чего все началось: Федецкий за хорошую сумму в контракте любую эмблему поцелует, хоть задницу нарисуй, – Смалийчук

Одно из обвинений Смалийчуку было в том, что игроки "Карпат" хотели договориться с арбитром матча против "Стали" в сезоне 2017/2018. Это была последняя игра сезона. И якобы Артем Федецкий собрал с футболистов 200 тысяч гривен для арбитра этого противостояния Владимира Новохатнего.

"Такого не могло быть. Во-первых, Смалийчук не платил нам премиальных, обманывая ребят, поэтому не из чего было "собирать" (смеется). Пусть сначала отдаст обещанное. Может, с ними поехал в теплую Испанию. Во-вторых, "Карпаты" всегда играли честно и это не обсуждается. Ведь он вылил эту грязь не только лично мне, но и в целом на команду и клуб. Если у Смалийчука есть конкретные факты, то пусть предоставит, а не пустословит. Лично я никогда этим не занимался и в таких делах не участвовал. Единственные разговоры с арбитрами были на поле в результате моего взрывного характера, за что и получал желтые карточки. На счет "оно", по-другому не могу его назвать, пусть расскажет о честности и порядочности, когда не платил ребятам обещанные премиальные, а только ждал, когда команда полностью развалится, чтобы все "украсть", – заявил Федецкий в комментарии UA-Футбол.

При этом, по словам футболиста, в дубль через шесть месяцев после возвращения в "Карпаты" он согласился на уменьшение зарплаты вдвое. Но и после этого его отправили в дубль. При этом отказались отпускать в "Волынь".

"Я понимаю, зачем он так говорит. Просто хочет излить всю свою грязную желчь с прогнившей души", – подытожил Артем Федецкий.

Читайте также: Раздавать ли билеты на "Квартал"? – вратарь Рустам Худжамов резко высказался о депутатах в Раде

Нужно отметить, что Олег Смалийчук покинул "Карпаты" 1 мая 2019 года. После этого команда сумела удержаться в УПЛ, обыграв в переходных матчах луцкую "Волынь". Федецкий, который до этого был в дубле, вернулся в первую команду и сыграл против лучан. В то же время он баллотировался в народные депутаты от партии "Слуга народа" по 118 избирательному округу во Львове. В итоге он стал третьим. Летом игрок покинул "Карпаты".