Просто хочу надрать Ломаченко зад, – Лопес

Чемпион мира по версии IBF Теофимо Лопес с нетерпением ждет поединка против Василия Ломаченко. Американец сделал очередное острое заявление об украинском боксере.

В комментарии промоутерской компании Top Rank, которая организует бой Лопеса с Ломаченко, американец заявил, что хочет "надрать зад" Василию.

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Не важно когда, не важно где, я просто хочу надрать ему зад,

– сказал Лопес.

Что интересно, недавно Лопес обвинил Ломаченко в срыве их поединка. Украинец из-за неопределенности судьбы поединка вернулся в Украину, где поддерживает форму.

Теофимо заявил, что не собирается ждать Ломаченко и хочет сменить весовую категорию.

Бой между боксерами запланирован на 30 мая, но может быть перенесен из-за пандемии коронавируса.

ЛОМАЧЕНКО – ЛОПЕС: ГЛАВНОЕ

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