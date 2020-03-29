24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Просто хочу надрать Ломаченко зад, – Лопес

- Читати новину українською
Теофимо Лопес / instagram.com/teofimolopez

Чемпион мира по версии IBF Теофимо Лопес с нетерпением ждет поединка против Василия Ломаченко. Американец сделал очередное острое заявление об украинском боксере.

В комментарии промоутерской компании Top Rank, которая организует бой Лопеса с Ломаченко, американец заявил, что хочет "надрать зад" Василию.

Читайте также Ломаченко – Лопес: известный тренер рассказал, как завершится бой

Не важно когда, не важно где, я просто хочу надрать ему зад,
– сказал Лопес.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Details come secondary. @teofimolopez’s No. 1 priority is getting in the ring with Lomachenko

Допис, поширений Top Rank Boxing (@toprank)

Что интересно, недавно Лопес обвинил Ломаченко в срыве их поединка. Украинец из-за неопределенности судьбы поединка вернулся в Украину, где поддерживает форму.

Теофимо заявил, что не собирается ждать Ломаченко и хочет сменить весовую категорию.

Бой между боксерами запланирован на 30 мая, но может быть перенесен из-за пандемии коронавируса.

ЛОМАЧЕНКО – ЛОПЕС: ГЛАВНОЕ

  •  

Самые интересные новости спорта – подписывайтесь на наш Twitter и Telegram.

Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Василий Ломаченко Спорт Бокс
Комментарии

Читайте также

сегодня , 08:05 Смерть юного футболиста, гол Милевского за "Динамо": главные новости спорта 28 марта
Футбол 2005
сегодня , 11:31 Двое олигархов и алкогольный король: президент УПЛ раскритиковал украинские клубы
Футбол 948
сегодня , 13:08 Сын Тайсона Фьюри послал отца в прямом эфире: видео
Бокс 1002
сегодня , 06:25 4100 гривен и корочка депутата, – больная COVID-19 Скороход рассказала, как добивалась диагноза
Новини України 35286
сегодня , 13:33 Вратарь сборной Бразилии проткнул на поле воздушный шарик. Теперь это мем
Футбол 3940
сегодня , 11:50 Усик дал неутешительный прогноз для украинской экономики
Бокс 1138
сегодня , 04:00 Переход на летнее время состоялся: в Украине перевели часы на час вперед
Здорове життя 230944
сегодня , 11:12 Ломаченко призвал рисовать кресты на дверях, но удалил сообщение и извинился
Бокс 2879
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
28 марта 18:30 Невероятная история украинской спортсменки, в честь которой создали уникальную куклу Барби
Марченко Олена
28 марта 16:30 Какие спортсмены заболели и выздоровели от коронавируса – список
Михайло Гема
28 марта 09:51 Свитолина зажигает соблазнительными танцами в TikTok – видео
Софія Кулай
28 марта 08:40 Спорт против коронавируса: спортсмены, которые поддержали мир в борьбе с пандемией
Софія Кулай
27 марта 18:32 Клопп расплакался, когда увидел как медики поют you'll Never Walk Alone в больнице: видео
Ігор Саджениця

Новости
Больше новостей
Залиште відгук