Просто хочу надрать Ломаченко зад, – Лопес
Чемпион мира по версии IBF Теофимо Лопес с нетерпением ждет поединка против Василия Ломаченко. Американец сделал очередное острое заявление об украинском боксере.
В комментарии промоутерской компании Top Rank, которая организует бой Лопеса с Ломаченко, американец заявил, что хочет "надрать зад" Василию.
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Не важно когда, не важно где, я просто хочу надрать ему зад,
– сказал Лопес.
Что интересно, недавно Лопес обвинил Ломаченко в срыве их поединка. Украинец из-за неопределенности судьбы поединка вернулся в Украину, где поддерживает форму.
Теофимо заявил, что не собирается ждать Ломаченко и хочет сменить весовую категорию.
Бой между боксерами запланирован на 30 мая, но может быть перенесен из-за пандемии коронавируса.
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