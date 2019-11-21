Против руководителя Украинской ассоциации футбола Павелко заведено пять уголовных дел
Правоохранительные органы расследуют сразу пять уголовных дел, где фигурантом является президент Украинской ассоциации футбола (УАФ, бывшая Федерация футбола Украины) Андрей Павелко.
Информацию о расследовании дел против руководства УАФ и Андрея Павелко как бывшего народного депутата подтвердил первый заместитель генерального прокурора Виталий Каско в письме заместителю председателя комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта Анатолию Костюху.
Напомним: Верховная Рада взялась за расследование коррупции в украинском футболе Андрея Павелко
В частности Главным следственным управлением Национальной полиции Украины начато уголовное производство в отношении возможных злоупотреблений со стороны руководства тогда еще ФФУ при реализации бюджетной программы "Строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины". Их подозревают в хищении бюджетных средств на общую сумму 270 миллионов гривен. С этим делом объединили и расследование возможной растраты средств как самой Федерации, так и УЕФА. Причем относительно средств от УЕФА, то речь идет о кредитах, инвестициях и выплатах маркетинговых и спонсорских средств за квалификационные матчи Чемпионата Европы и Кубка мира.
Также полиция ведет расследование в отношении возможного незаконного завладения бюджетными средствами со стороны УАФ и "ФФУ Продакшн" путем завышения цен на товары.
Два дела касаются лично Андрея Павелко. Одно из них – о возможном злоупотреблении служебным положением, которое привело к закупке полей по завышенным ценам за счет государственного и местного бюджетов. Здесь речь идет о том, что Андрей Павелко, когда был народным депутатом, возглавлял бюджетный комитет, который и выделял средства на проекты ФФУ, президентом которой был все тот же Павелко.
Второе дело против Павлека – это о том, что он мог подать недостоверную информацию в декларации.
Кто такой Андрей ПавелкоПрезидент Украинской ассоциации футбола (бывшая Федерация футбола Украины). А также бывший депутат Верховной Рады (прошел в парламент по списку "Блока Петра Порошенко" под 33 номером), был заместителем председателя фракции БПП и председателем Комитета ВРУ по вопросам бюджета.
Во время проведения финала Лиги чемпионов Украины в Киеве в 2018 году названая дочь Андрея Павелко фотографировалась с Кубком ЛЧ в автомобиле. Сам трофей возили по городам Украины. Во время такого тура трофей выставили в одном из храмов Днепра, где Павелко держит его со своим тестем, криминальным авторитетом Александром Петровским, известным как "Нарек".
В июне 2018 года НАБУ открыло дело по факту коррупции в ФФУ, президентом которой является Павелко. Согласно расследованию программы "Схемы", в 2016 году Павелко через подставную компанию в ОАЭ закупил для ФФУ оборудования для производства травы для футбольных полей по завышенным на 20% ценам, что позволило ему незаконно получить 1 миллион долларов.
Смотрите видео расследования журналистов о возможных аферах Андрея Павелко
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