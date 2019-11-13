Противостояние Лобановского с россиянином попало в топ-6 лучших дуэлей тренеров в истории

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Константин Бесков (слева) и Валерий Лобановский (справа)
Константин Бесков (слева) и Валерий Лобановский (справа)

Авторитетный портал FourFourTwo представил топ-6 тренерских дуэлей в истории футбола.

В этот рейтинг попали и противостояние легендарных экс-наставников киевского "Динамо" и московского "Спартака" – украинца Валерия Лобановского и россиянина Константина Бескова, которые соревновались в чемпионате СССР в конце 1970-х и в течение 1980-х.

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С точки зрения трофеев, Лобановский был лучше, ведь взял четыре титула чемпиона СССР с 1980-го по 1986 год, когда у Бескова было всего два чемпионства. Но тренер "Спартака" получил много любителей его футбола из-за развлекательного стиля игры,
– говорится в объяснении FourFourTwo.

Также в рейтинге есть противостояние сэра Алекса Фергюсона против Арсена Венгера, Луиса Сесара Менотти против Карлоса Билардо, Брайана Клафа против Дона Реви, Арриго Сакки против Фабио Капелло и Жозе Моуринью против Пепа Гвардиолы.

С полным рейтингом издание FourFourTwo можно ознакомиться по ссылке

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Динамо
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