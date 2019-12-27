24 канал техно lifestyle Экономика Здоровье футбол дизайн auto Учеба Likar Дизайн покер
more

Противостояние Свитолиной и Халеп вошло в топ-10 лучших за последние 10 лет: видео

12 Читати новину українською
Элина Свитолина и Симона Халеп

Журналисты и эксперты WTA выбрали топ-10 соперничеств в женском теннисе за последние 10 лет.

Элина Свитолина попала в этот рейтинг, сообщается на официальном сайте ассоциации.

Смотрите также: Свитолина показала изысканный новогодний образ: яркое фото

Речь идет о матче украинки с румынкой Симоной Халеп. В последнем матче на групповом этапе Итогового турнира в октябре Элина одержала победу над румынкой, а ранее украинка потерпела поражение от Халеп в полуфинале Уимблдона.

По мнению журналистов и экспертов WTA, это противостояние заняло 9 место в рейтинге.

Топ-10 лучших противостояний в женском теннисе за 10 лет: смотрите видео

 

Лучшие флагманские смартфоны 2019 года – подборка Техно 24
сегодня
25463
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Елина Свитолина Теннис
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 09:42 Противостояние Свитолиной и Халеп вошло в топ-10 лучших за последние 10 лет: видео
Юрій Семенюк 12
19 декабря 18:20 Зимние трансферы 2020: онлайн
Юрій Семенюк 252
23 декабря 21:00 Сборная по волейболу и несгибаемый Деревянченко: кто больше всего поразил в 2019 году
Михайло Гема 135
26 декабря 14:20 Лучшие нокауты 2019 года: видео
Юрій Семенюк 132
26 декабря 08:10 Лунин сделал предложение своей девушке на стадионе "Вальядолида": милое фото
Юрій Семенюк 202
Новости
Больше новостей
Залиште відгук