Противостояние Свитолиной и Халеп вошло в топ-10 лучших за последние 10 лет: видео

Журналисты и эксперты WTA выбрали топ-10 соперничеств в женском теннисе за последние 10 лет.

Элина Свитолина попала в этот рейтинг, сообщается на официальном сайте ассоциации.

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Речь идет о матче украинки с румынкой Симоной Халеп. В последнем матче на групповом этапе Итогового турнира в октябре Элина одержала победу над румынкой, а ранее украинка потерпела поражение от Халеп в полуфинале Уимблдона.

По мнению журналистов и экспертов WTA, это противостояние заняло 9 место в рейтинге.

Топ-10 лучших противостояний в женском теннисе за 10 лет: смотрите видео