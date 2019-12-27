Противостояние Свитолиной и Халеп вошло в топ-10 лучших за последние 10 лет: видео
Журналисты и эксперты WTA выбрали топ-10 соперничеств в женском теннисе за последние 10 лет.
Элина Свитолина попала в этот рейтинг, сообщается на официальном сайте ассоциации.
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Речь идет о матче украинки с румынкой Симоной Халеп. В последнем матче на групповом этапе Итогового турнира в октябре Элина одержала победу над румынкой, а ранее украинка потерпела поражение от Халеп в полуфинале Уимблдона.
По мнению журналистов и экспертов WTA, это противостояние заняло 9 место в рейтинге.
Топ-10 лучших противостояний в женском теннисе за 10 лет: смотрите видео
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