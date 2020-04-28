Проведение Олимпиады-2020 маловероятно, если не будет эффективной вакцины от коронавируса

Власти Японии перенесли Олимпийские игры в Токио 2020 на 2021 год. Однако и в следующем году проведение соревнований под угрозой из-за коронавируса.

Отмена Олимпийских игр Токио-2020 (несмотря на перенос, они сохранили название) может произойти в том случае, если не удастся преодолеть пандемию коронавируса. Об этом заявил председатель организационного комитета Токио-2020 Йоширо Мори в интервью изданию Nikkan Sports.

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"Можно ли отложить Олимпиаду до 2022 года? Нет. В этом случае она будет отменена. Если вирус будет успешно локализован, мы проведем Олимпиаду следующим летом", – заявил Йоширо Мори.

Мнение о сложности проведения Олимпиады, если вакцины против коронавируса не будет создано, выразил и руководитель Медицинской ассоциации Японии Йошитаке Йококура.

"Я бы не сказал, что их не следует проводить, но это будет чрезвычайно сложно. Я надеюсь, что вакцины и лекарства будут разработаны быстрее", – заявил Йошитаке Йококура.

Чиновник также призвал японские власти обеспечить наращивание тестирования на предмет выявления коронавируса, без чего невозможно точно определить тенденцию к снижению числа инфицированных.

Коронавирус АО перенос Олимпиады в Токио: коротко

По состоянию на 28 апреля в Японии более 13 тысяч инфицированных коронавирусом. От COVID-19 умерло 385 человек.

Олимпиада-2020 должна была состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на один год. Поэтому игры запланировано провести с 23 июля 2021 года по 8 августа. Паралимпийские игры запланированы на 24 августа – 5 сентября.

Это впервые в истории Олимпийских игр соревнования состоятся в нечетный год. Хотя до этого Олимпиады трижды переносили. При этом однажды именно в Токио. Больше об этом – по ссылке.

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