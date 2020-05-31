ПСЖ совершил трансфер звездного аргентинца Икарди
Французский ПСЖ объявил о полноценном трансфере форварда итальянского "Интера" Мауро Икарди. С нового сезона аргентинский футболист будет выступать за ПСЖ на постоянной основе.
Икарди подписал долгосрочный контракт
27-летний Аргентинец подписал контракт с ПСЖ до 30 июня 2024 года. Об этом сообщает официальный сайт ПСЖ.
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Французский клуб выкупил контракт Мауро Икарди за 50 миллионов евро. Еще 8 миллионов евро ПСЖ заплатит как бонусы.
По данным Transfermarkt, стоимость Икарди составляет 60 миллионов евро. До "коронакризиса", в декабре 2019 года, Икарди стоил 75 миллионов евро.
В сезоне 2019/2020 Икарди выступал за ПСЖ на правах аренды. Сделка заканчивалась 30 июня.
Франция решила запретить проведение футбольных матчей летом 2020 года. Таким образом, сезон Лиги 1 был досрочно завершен, а ПСЖ объявлен чемпионом.
Мауро Икарди провел 20 матчей за ПСЖ. В его активе 12 голов и три результативные передачи.