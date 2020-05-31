Французский ПСЖ объявил о полноценном трансфере форварда итальянского "Интера" Мауро Икарди. С нового сезона аргентинский футболист будет выступать за ПСЖ на постоянной основе.

Икарди подписал долгосрочный контракт

27-летний Аргентинец подписал контракт с ПСЖ до 30 июня 2024 года. Об этом сообщает официальный сайт ПСЖ.

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Французский клуб выкупил контракт Мауро Икарди за 50 миллионов евро. Еще 8 миллионов евро ПСЖ заплатит как бонусы.

По данным Transfermarkt, стоимость Икарди составляет 60 миллионов евро. До "коронакризиса", в декабре 2019 года, Икарди стоил 75 миллионов евро.

Mauro Icardi s'engage au Paris Saint-Germain jusqu'au 30 juin 2024.



Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la levée de l’option d’achat de @MauroIcardi. L’attaquant de 27 ans était prêté en 2019-2020 par l’Inter Milan. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 31, 2020

В сезоне 2019/2020 Икарди выступал за ПСЖ на правах аренды. Сделка заканчивалась 30 июня.

Франция решила запретить проведение футбольных матчей летом 2020 года. Таким образом, сезон Лиги 1 был досрочно завершен, а ПСЖ объявлен чемпионом.

Мауро Икарди провел 20 матчей за ПСЖ. В его активе 12 голов и три результативные передачи.