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ПСЖ при пустых трибунах одолел "Боруссию" и прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов – видео

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11 марта ПСЖ без проблем победил дортмундскую "Боруссию" в 1/8 финала Лиги чемпионов – 2:0.

ПСЖ – Боруссия Дортмунд 2:0 (3:2 по итогам двух матчей)

Голы: Неймар, 28, Бернат, 45+1
Удаление: Джан, 89

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  • После победы немцев в домашнем поединке со счетом 2:1 интрига в этом противостоянии сохранялась максимальной. Чуть больше теоретических шансов имели, конечно же, "шмели", потому что матч пройдет без болельщиков.
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Со времен первой встречи оба коллектива провели по три победных матча. ПСЖ забил в сумме 13 голов, но не пропускал только от "Дижона", который не так давно покинул зону вылета. Три победы "Боруссии" были не такими убедительными, но соперники были достаточно неплохого уровня: "Фрайбург" (2:1) и "Боруссия М" (1:0) борются за зону еврокубков, и только "Вердер" (2:0) прочно застрял в подвалах Бундеслиги.

На 28-й минуте один на один выходил Кавани с вратарем "Боруссии" – Бюрки ногой задел мяч и спас дортмундцев от верного пропущенного мяча.

Но за 3 минуты ворота дортмундцев все же были раскрыты. Ди Мария подал угловой, а Неймар в чужой штрафной опередил Хакими и пробил головой в угол ворот Бюрки – 1:0.

Видео гола Неймара

Изменилась игра после гола Неймара. Уже инициатива была на стороне "Боруссии", и забить они стремились еще до перерыва, но забили только хозяева поля.

В компенсированное к первому тайму время с края штрафной Тело Кере сделал прострел, а Хуан Бернат ударом в касание переправил круглого в дальний угол – 2:0.

Видео гола Берната

"Боруссия" начала второй тайм с наседания на чужую штрафную площадь. Несмотря на выгодный для себя счет, парижане не считали необходимым идти в оборону и играть на удержание своего преимущества, постоянно пытаясь пройти оборону дортмундцев.

На 73-й минуте Брант принял удачную передачу в пределах штрафной и пробил, однако мяч пролетел в нескольких сантиметрах от правой стойки.

В конце матча "шмели" еще и остались в меньшинстве. На поле началась драка и Джан получил прямую красную карточку за неспортивное поведение.

Таким образом, ПСЖ по итогам двух матчей одолела "Боруссию" с общим счетом 3:2 и прошло в четвертьфинал Лиги чемпионов. Даже не помог на дортмундцам 19-летний Эрлинг Холанд.

Своих следующих соперников команда узнает 20 марта, когда состоится жеребьевка.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Лига чемпионов Новости Спорта Спорт Футбол ФК Боруссия Д ПСЖ
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