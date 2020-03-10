ПСЖ – Боруссия: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

В среду, 11 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между французским ПСЖ и немецкой "Боруссией". Букмекеры дали свой прогноз на исход матча. А также на то, кто из этой пары выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов.

ПСЖ – Боруссия: анонс

После первого матча в паре ПСЖ – "Боруссия" так и не был определен фаворит пары. Немецкий клуб победил 2:1 благодаря дублю Холанна. На это парижане ответили ударом Неймара.

Как это было "Боруссия" одолела ПСЖ в Лиге чемпионов благодаря дублю неудержимого Холанна – видео голов

Сам матч в Париже состоится без зрителей. Все из-за коронавируса. Поэтому во Франции ограничили все массовые мероприятия, где планировалось больше тысячи посетителей. Поскольку матч Лиги чемпионов отменять нельзя, то на него решили не пускать зрителей.

Матч ПСЖ – "Боруссия" состоится в среду, 11 марта. Начало матча в 22:00.

Однако, стоит отметить, что пострадал от коронавируса не только матч Лиги чемпионов ПСЖ – "Боруссия", но и товарищеская игра между сборными Франции и Украины. Она запланирована на 27 марта в Сен-Дени. Этот матч, скорее всего, тоже состоится без зрителей.

К слову Коронавирус и спорт: какие мероприятия перенесли и отменили

Что касается победителя пары, то букмекеры отдают предпочтение "Боруссии". Однако оно не значительное.

Прогноз PariMatch

1,78 – именно такой коэффициент на победу ПСЖ. На то, что победу в матче одержит "Боруссия" – 4,20. Те же 4,20 на то, что матч закончится вничью.

На проход в четвертьфинал шансы ПСЖ оценены в 2,03. На то, что именно клуб из Дортмунда выйдет в следующий раунд – 1,84.

Интересно Валенсия – Аталанта: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Букмекеры ожидают, что в этом матче зрители увидят много голов. "Тотал матча больше 2,5" – всего 1,37. на "тотал матча меньше 2,5" – 3,10.

Прогноз Favbet

У них победа ПСЖ оценена в 1,81. На победу "Боруссии" – 4,15. Ничья – 4,20.

Что касается прохода в четвертьфинал – 2,01 на ПСЖ и 1,85 на "Боруссию". Однако у парижан больше шансов, если вопрос выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов будет определяться с помощью дополнительного времени или серии пенальти. Так, ставка на то, что ПСЖ пройдет в дополнительное время – 14,00. На проход "Боруссии" в дополнительное время – 18,00. Если же все дойдет до серии пенальти, то проход ПСЖ – 20,00, а "Боруссии" – 22,00.

Больше новостей о футболе, баскетболе, биатлоне и все интересное из мира спорта – читайте в разделе Спорт24.