ПСЖ досрочно выиграл чемпионат Франции

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ПСЖ
ПСЖ / trtworld.com

Французский ПСЖ досрочно выиграл национальное первенство. Парижане еще не сыграли свой матч 33-го тура, но сумели завоевать титул.

Причиной чемпионства ПСЖ стала осечка главного преследователя парижан – "Лилля".

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"Мастиффы" не сумели одолеть "Тулузу" и сыграли вничью 0:0. Таким образом, "Лилль" набрал 65 очков за 5 матчей до завершения чемпионата.

В свою очередь ПСЖ, сыгравший на матч меньше, имеет 81 очко. Разница между клубами сейчас 16 очков, и "Лилль" не имеет никакого шанса догнать ПСЖ.

Следовательно, клуб из Парижа оформил второе чемпионство подряд. Всего в активе парижан восемь титулов. Сегодня подопечные Томаса Тухеля встретятся с "Монако" и смогут отпраздновать победу в чемпионате.

Также чемпион уже определен в Италии. "Ювентус", одолев "Фиорентину", выиграл восьмой титул подряд.

Что касается других топ-чемпионатов Европы, то в Англии сейчас лидирует "Манчестер Сити", в Германии – "Бавария", а в Испании каталонская "Барселона".

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Теги: Спорт Футбол ПСЖ
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