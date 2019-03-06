ПСЖ – МЮ: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Матч между ПСЖ и "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов обещает быть довольно ожесточенным. Несмотря на то, что шансы у МЮ пройти грозного соперника довольно незначительны. Посмотреть матч ПСЖ – "МанЮнайтед" можно будет и в Украине. Его будут транслироваться как по телевидению, так и онлайн.

Показ матчей лиги чемпионов в Украине осуществляет "Медиа группа Украина", куда входят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на "Футбол 2" будет показано противостояние ПСЖ – "Манчестер Юнайтед". Начало трансляции – в 21:55, сам матч начнется в 22:00.

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Смотреть онлайн матч ПСЖ – "Манчестер Юнайтед" можно на сайте видеосервиса Oll.tv. Но стоит заметить, что доступ к видео платный и требует регистрации. Можно оформить доступ на 24 часа за 39 гривен, или месячный абонемент за 69 гривен. При этом доступными становятся все трансляции матчей, которые проводят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

Матч Лиги чемпионов ПСЖ – "Манчестер Юнайтед" состоится в среду, 6 марта. Обзор матча и видео голов читайте на сайте Спорт 24 по окончании игры.

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