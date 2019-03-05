ПСЖ – Манчестер Юнайтед: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Противостояние двух топ-клубов – ПСЖ и " МЮ " – в Лиге чемпионов имеет повышенный интерес. Несмотря на то, что в первом матче ПСЖ победил на выезде. Но "Манчестер Юнайтед" сохраняет шансы на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. Букмекеры дали свой прогноз на этот матч.

Однако шансы МЮ довольно незначительны в матче против ПСЖ. Поэтому именно французский клуб является фаворитом этого противостояния.

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Прогноз William Hill

Эксперты британской букмекерской конторы не слишком верят в то, что "Манчестер Юнайтед" сможет победить в Париже. Коэффициент на их победу – 7,50. В то время как победа ПСЖ оценена в 1,42. Ничья в матче, которая тоже в пользу хозяев поля – 4,75.

Следовательно коэффициент на проход ПСЖ в четвертьфинал Лиги чемпионов просто мизерный – 1,02. На то, что МЮ сумеет пройти в следующий раунд турнира – 11,00.

Прогноз PariMatch

Самый высокий коэффициент на проход "Манчестер Юнайтед" в 1/4 финала Лиги чемпионов выставили в PariMatch – 24,0. Проход ПСЖ – 1,01.

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При этом на победу "МанЮнайтед" в Париже стоит коэффициент 7,10. На то, что хозяева "Стад де Пренс" победят – 1,45.. Ничья в матче – 4,90.

Прогноз bwin

Зато эксперты с bwin поставили самый низкий коэффициент на проход МЮ – лишь 9,00. При этом победа "манкунианцев" в этом матче оценена в 6,50.

Шансы ПСЖ выйти в четвертьфинал получили коэффициент 1,03. На то, что команда и во втором матче обыграет соперников-1,45. Ничейный исход матча в Париже - 4,75.

Матч ПСЖ – "Манчестер Юнайтед" состоится в среду, 6 октября. Начало встречи в 22:00. Первый матч между этими командами закончился победой ПСЖ на выезде со счетом 2:0.