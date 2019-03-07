"Манчестер Юнайтед" благодаря VAR сенсационно выбил ПСЖ с Лиги чемпионов: видео

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ПСЖ – Манчестер Юнайтед: видео голов, обзор матча Лиги чемпионов
ПСЖ – МЮ видео голов / twitter.com/manutd

В Париже состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между местным ПСЖ и "Манчестер Юнайтед". Победу удалось одержать гостям, которые сенсационно вышли в 1/4 финала.

ПСЖ – Манчестер Юнайтед 1:3
Голы: Бернат, 12 – Лукаку, 2, 30, Решфорд, 90+4 (пен.)

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Первый матч между командами завершился уверенной победой ПСЖ 0:2. Это заставило футболистов "Манчестер Юнайтед" со стартовых думать о минимум двух забитых голах. Уже на второй минуте игроки МЮ выполнили программу-минимум. Лукаку воспользовался детскими ошибками защитников ПСЖ и открыл счет в игре.

Видео гола Лукаку

Парижане с ответом не замедлили. После волны атак на 12 минуте прострел Мбаппе замкнул левый защитник Бернат – 1:1.

Видео гола Берната

Два быстрых гола несколько успокоили команды. ПСЖ взял мяч под контроль, а гости решили играть на контратаках. В течение 20 минут команды не создавали угрозы у ворот друг друга. А на 30 минуте очередная ошибка ПСЖ завершилась голом. Опытный Буффон отбил дальний удар перед собой и первым на добивании был Лукаку – 1:2.

Видео гола Лукаку

Уже на 36 минуте "красные дьяволы" чуть третий раз не отличились голом. Решфорд укротил мяч в штрафной французов после навеса и пробил по воротам Буффона. Мяч пролетел возле дальней штанги. Еще одну прекрасную возможность английские футболисты имели на 42 минуте. Прострел Далот едва не завершился очередным голом. Однако в первом тайме зрители больше голов не увидели и команды ушли на перерыв при минимальном преимуществе МЮ.

Второй тайм оказался более прагматичным. ПСЖ около 70% игрового времени владел мячом, однако не смог это преимущество воплотить в гол. В одной из атак в начале второго тайма парижанам удалось отличиться, однако арбитр зафиксировал офсайд.

ПСЖ продолжал контролировать игру, в то время, как у подопечных Сульшера не клеилось с контратаками. Казалось, что матч идет до логической победы МЮ, однако в следующий раунд пройдет ПСЖ. Однако на последних минутах вмешались технологии. Арбитр матча Дамир Скомина назначил сомнительный пенальти за игру рукой Кимбембе в штрафной после просмотра видеоповтора (VAR). Одиннадцатиметровый уверенно выполнил Решфорд – 3:1.

Три забитых мяча на выезде позволили именно "Манчестер Юнайтед" пройти в следующий раунд, хотя общий результат матча 3:3.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Лига чемпионов Манчестер Юнайтед ПСЖ
Источник: 24 Канал
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