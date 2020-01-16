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ПСЖ на выезде разгромил "Монако": дубль Мбаппе, пенальти от Неймара – видео

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Мбаппе оформил дубль / twitter.com/PSG_inside

"Монако" и ПСЖ сыграли перенесенный матч 15 тура чемпионата Франции. Лидер турнирной таблицы не оставил никаких шансов хозяевам поля.

При этом эти команды за три дня до того сыграли матч чемпионата в Париже. Тогда уже в первом тайме зрители увидели пять голов, а "Монако" спаслось от поражения благодаря противоречивому взятию ворот.

Как это было: ПСЖ и "Монако" устроили голевую перестрелку, забив шесть голов: видео

На этот раз парижане решили так не рисковать. Однако первый гол забили аж в середине первого тайма, когда Мбаппе реализовал выход на ворота соперника. Гол нападающий не праздновал, ведь в ПСЖ игрок перешел именно из "Монако".

Хозяева поля имели несколько возможностей забить, но надежно в воротах действовал Навас. Хотя и его протеже Лекомт тоже неоднократно спасал свою команду.

Удвоить преимущество гостям удалось уже в конце первого тайма, когда в ворота "Монако" назначили пенальти. Пробивать пошел Неймар и не ошибся.

Разгромным счет сделал Сарабия. Чуть ли не первым касанием к мячу. На 71-й минуте игрок вышел на поле, а на 72-й удачно сыграл в штрафной после навеса Верратти.

Все, на что сподобились игроки "Монако" – гол Бакайоко после подачи со штрафного. Но все же последнее слово в этом матче осталось за ПСЖ. Мбаппе уже на 90+1 минуте установил окончательный счет во встрече.

Видеообзор матча Монако – ПСЖ

ПСЖ побеждает и закрепляется на первом месте. Монако же внутри турнирной таблицы.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ПСЖ
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