ПСЖ наказали за троллинг нападающего "Боруссии" Голанда в матче Лиги чемпионов: фото
УЕФА продолжает налагать штрафы и выдавать предупреждения клубам, пока футбольные матчи в Европе находятся на паузе. На этот раз досталось игрокам ПСЖ и дортмундской "Боруссии".
Наказали обе команды после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы. Матч состоялся в Париже при пустых трибунах.
В первом матче в Дортмунде "Боруссия" победила 2:1. Тогда Эрлинг Голанд отметился дублем. И по-особенному отпраздновал забитые голы – сел в позу для медитации.
Эрлинг Голанд празднует голы в ворота ПСЖ
И в Париже ПСЖ победил 2:0 и прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Как это было ПСЖ при пустых трибунах одолел "Боруссию" и прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов – видео
Эту победу игроки и тренерский штаб отпраздновали тоже в позе для медитаций.
Игроки и работники ПСЖ празднуют победу над "Боруссией" и выход в четвертьфинал Лиги чемпионов
Однако в УЕФА такое поведение парижан признали как неспортивное. Однако для ПСЖ все закончилось лишь предупреждением.
Зато два матча дисквалификации получил полузащитник "Боруссии" Эмре Джан. В концовке матча В Париже он толкнул Неймара, после этого на поле началась потасовка. Футболиста немецкого клуба сразу же удалили с поля.
Эмре Джан получил изъятие за толчок Неймара
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