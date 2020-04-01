24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

ПСЖ наказали за троллинг нападающего "Боруссии" Голанда в матче Лиги чемпионов: фото

- Читати новину українською

УЕФА продолжает налагать штрафы и выдавать предупреждения клубам, пока футбольные матчи в Европе находятся на паузе. На этот раз досталось игрокам ПСЖ и дортмундской "Боруссии".

Наказали обе команды после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы. Матч состоялся в Париже при пустых трибунах.

В первом матче в Дортмунде "Боруссия" победила 2:1. Тогда Эрлинг Голанд отметился дублем. И по-особенному отпраздновал забитые голы – сел в позу для медитации.


Эрлинг Голанд празднует голы в ворота ПСЖ

И в Париже ПСЖ победил 2:0 и прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Как это было ПСЖ при пустых трибунах одолел "Боруссию" и прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов – видео

Эту победу игроки и тренерский штаб отпраздновали тоже в позе для медитаций.


Игроки и работники ПСЖ празднуют победу над "Боруссией" и выход в четвертьфинал Лиги чемпионов

Однако в УЕФА такое поведение парижан признали как неспортивное. Однако для ПСЖ все закончилось лишь предупреждением.

Зато два матча дисквалификации получил полузащитник "Боруссии" Эмре Джан. В концовке матча В Париже он толкнул Неймара, после этого на поле началась потасовка. Футболиста немецкого клуба сразу же удалили с поля.


Эмре Джан получил изъятие за толчок Неймара

Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram

Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Боруссия Д ПСЖ Лига чемпионов
Комментарии

Читайте также

сегодня , 07:20 Эмоциональные обращения Кличко и Малиновского о коронавирусе и другие новости спорта 31 марта
Інші види спорту 644
сегодня , 06:20 Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
Лікування 49279
сегодня , 11:56 Анна Ризатдинова начала челлендж: обещает любого посадить на шпагат за 10 дней (видео)
Інші види спорту 2388
сегодня , 11:42 Звездный футболист "Баварии" попал в ДТП: фото
Футбол 352
сегодня , 08:02 Главные новости 31 марта: карантин могут продлить, закон о рынке земли заблокировали
Новини України 21781
сегодня , 11:47 В 2020 году на Донбассе погибли 43 военных: поименный список
Новини України 31346
сегодня , 09:07 Бывший президент "Марселя" Папи Диуф умер от коронавируса
Футбол 498
сегодня , 11:57 "Viva Stalin": Усик попал в очередной скандал
Бокс 515
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 11:56 Анна Ризатдинова начала челлендж: обещает любого посадить на шпагат за 10 дней (видео)
Ігор Саджениця
сегодня 09:50 Теннисистка Даяна Ястремская создала штаб для поддержки людей во время карантина
Софія Кулай
31 марта 21:47 Сенсационный финалист Кубка Украины показал строительство стадиона во время карантина: видео
Юрій Семенюк
31 марта 17:35 Стоимость футболистов из-за коронавируса снизится на 28%: исследование CIES
Ігор Саджениця
31 марта 13:12 Когда вам говорят остаться дома – это значит оставаться дома, – Владимир Кличко украинцам
Ігор Саджениця

Новости
Больше новостей
Залиште відгук