ПСЖ неожиданно убрал из клубного магазина все товары с изображением скандальной звезды
Утром в понедельник, 12 августа, перед открытием официального фан-магазина ПСЖ его сотрудники убрали все товары с упоминанием Неймара.
Руководство парижан никаких официальных заявлений по этому поводу не делало, однако становится понятно, что 27-летний бразилец не останется в столичном клубе.
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Кроме продукции, сотрудники также сняли все изображения бразильского форварда. Теперь в магазине есть только фотографии Эдинсона Кавани, Тиаго Силвы, Марко Верратти и Килиана Мбаппе.
Единым "лотом" с футболистом, который еще можно купить в фаншопе на "Парк де Пренс", остались брендированные бутсы Nike.
По последней информации ПСЖ уже ведет переговоры с другим клубом о продаже Неймара. Ранее фанаты команды устроили акцию против Неймара.