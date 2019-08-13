ПСЖ неожиданно убрал из клубного магазина все товары с изображением скандальной звезды

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Неймар
Неймар / ПСЖ

Утром в понедельник, 12 августа, перед открытием официального фан-магазина ПСЖ его сотрудники убрали все товары с упоминанием Неймара.

Руководство парижан никаких официальных заявлений по этому поводу не делало, однако становится понятно, что 27-летний бразилец не останется в столичном клубе.

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Кроме продукции, сотрудники также сняли все изображения бразильского форварда. Теперь в магазине есть только фотографии Эдинсона Кавани, Тиаго Силвы, Марко Верратти и Килиана Мбаппе.

Единым "лотом" с футболистом, который еще можно купить в фаншопе на "Парк де Пренс", остались брендированные бутсы Nike.

По последней информации ПСЖ уже ведет переговоры с другим клубом о продаже Неймара. Ранее фанаты команды устроили акцию против Неймара.

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Теги: Спорт Футбол ПСЖ Неймар
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