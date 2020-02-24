ПСЖ победил "Бордо" в матче с 7 голами: курьезный гол вратаря и изъятия Неймара - видео

ПСЖ и "Бордо" устроили голевую перестрелку в матче чемпионата Франции - семь забитых голов и одно изъятие. И первое место для парижского клуба.

ПСЖ – Бордо 4:3

Голы: Кавани, 25 Маркиньос, 45 + 1, 63, Мбаппе, 69 - Хван, 18 Пабло, 45 5, Пардо, 83

Удаление: Неймар, 90 + 3 (ПСЖ)

На этот матч ПСЖ вышел в футболках, где вместо титульного спонсора была надпись "Будь сильным Китай" иероглифами и на английском языке. Так команда поддержала страну, которая борется с коронавирусом. Он, к слову, достался уже и до Европы, где повлиял на матчи в Италии. И ставит под угрозу матчи еврокубков.



На матч против "Бордо" ПСЖ вышел в футболках в поддержку Китая(фото: twitter.com/PSG_inside)

Матч для ПСЖ начался не слишком удачно. Команда пропустила уже на 18-й минуте когда после подачи с углового защитники оставили Хвана без присмотра. Поэтому южнокорейский нападающий головой переправил мяч в ворота.

Ответ ПСЖ - навес от Неймара и удар Кавани, который выскочил из-за спин защитников и головой переправы мяч в ворота. Для Кавани это 200-й гол.

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Вскоре забивать мог Мбаппе, но Костил сумел кончиками пальцев зацепить мяч, который летел в угол ворот. И все же ПСЖ забил перед перерывом, после подачи со штрафного Маркиньос грудью переправил мяч в ворота соперников.

И все же на перерыв команды ушли при равном счете. После подачи со штрафного Веррати сбросил мяч на Серхио Рико, чтобы вратарь выбил его подальше. Однако голкипер парижан сделал это крайне неудачно - попал в Пабло, от которого мяч и залетел в ворота.

Второй тайм начался с опасного удара по воротам ПСЖ, но Серхио Рико спас свою команду. В ответ хозяева забили гол. После розыгрыша углового удара мяч отлетел к Мбаппе. Нападающий прострелил вдоль линии ворот на Кавани. Он нанес удар, но Костил отбил мяч. И первым на добивании оказался Маркиньос, который оформил дубль.

Четвертый гол в ворота "Бордо" показал класс игроков ПСЖ - Мбаппе и Кавани запрессинговали соперников у их ворот и организовали взятие ворот. Отличился французский нападающий.

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ПСЖ мог забивать пятый гол, однако Кавани, который уже обыграл голкипера, пробил мимо рамки ворот.

А после этого "Бордо" организовало две опасные атаки. Но если с первым ударом Адли Серхио Рико справился, то удар Пабло таки был точным.

Матч закончился для Неймара удалением. Бразилец грубо сыграл против соперника, за что получил вторую желтую карточку в матче.

Смотрите видеообзор матча ПСЖ - Бордо