ПСЖ потерпел самое крупное поражение в 21 веке: видео

В матче 32 тура чемпионата Франции ПСЖ на выезде проиграл "Лиллю" со счетом 1:5.

Лилль – ПСЖ 5:1

Голы: Менье, 7 (авт.), Пепе, 51, Бамба, 65, 71, Фонте, 84 – Бернат, 11

Удаление: Бернат, 36

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Парижане пропустили не меньше пяти голов в матче Лиги 1 впервые с 2000 года, когда их разгромил с аналогичным счетом "Седан".

ПСЖ пропустил гол уже на 7-й минуте в результате автогола Менье. Но всего через несколько минут счет сравнял Бернат. На 36-й минуте Бернат оставил ПСЖ в меньшинстве, получив красную карточку.

В дебюте второго тайма "Лилль" вновь вышел вперед усилиями Николя Пепе, который переиграл Ареола после выхода один на один. А позже Бамба оформил дубль в течение 6-ти минут и довел счет до неприличного. Под занавес матча ПСЖ пропустил еще и 5-й гол, автором которого стал Фонте после подачи с углового.

Несмотря на поражение парижский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1, опережая идущий вторым "Лилль" на 17 очков. Чтобы оформить очередной чемпионский титул ПСЖ достаточно набрать два очка в последних семи матчах.

Видеообзор матча Лилль – ПСЖ

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