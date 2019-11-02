ПСЖ проиграл аутсайдеру чемпионата, пропустив курьезный гол между ног: видео

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ПСЖ проиграл аутсайдеру чемпионата, пропустив курьезный гол между ног: видео

Лидер чемпионата Франции ПСЖ на выезде неожиданно уступил "Дижону". При этом победный гол в этом матче оказался просто издевательским для парижан.

Дижон – ПСЖ 2:1

Голы: Чуар, 45+5, Кадис, 47 – Мбаппе, 19

ПСЖ забил гол уже на 19-й минуте – отличился Мбаппе.

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И еще до перерыва "Дижон" сравнял счет. Навас не сумел поймать мяч, и Чуар отправил его с линии ворот. Стоит отметить, что сделал он это на четвертой компенсированной минуте первого тайма.

А уже в начале второго тайма Кадис принес победу "Дижону". При этом гол нападающего оказался просто издевательским для ПСЖ, ведь Навас пропустил мяч между ног.

Видеообзор матча Дижон – ПСЖ

Это поражение не пошатнуло позиции ПСЖ – команда и в дальнейшем на первом месте. Зато "Дижон" благодаря этим трем очкам поднялся с последнего места турнирной таблицы.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол
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