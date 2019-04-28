ПСЖ проиграл в финале Кубка Франции, побеждая 2:0: видео

Во Франции сыграли финал Кубка страны. В нем встречались ПСЖ и "Ренн".

Ренн – ПСЖ 2:2 (пен. 5:4)

Голы: Кимпембе, 40 (авт), Мешер, 66 – Алвес, 13, Неймар, 21

Удаление: Мбаппе, 118 (ПСЖ)

ПСЖ мог к победе в чемпионате добавить еще один трофей – национальный кубок. Противостоял парижской команде "Ренн".

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Еще до середины первого тайма ПСЖ забил два гола. В обоих случаях к ним причастен Неймар. В первом случае он подал с углового, и Дани Алвес мощным ударом "прошил" всю штрафную соперников. Впоследствии отличился сам Неймар после паса ди Марии.

Еще до перерыва "Ренн" сократил отставание. Кимпембе срезал мяч в собственные ворота после прострела с фланга.

Во втором тайме "Ренн" забил второй гол. На этот раз мяч в ворота парижан подрезал Мешер после подачи с углового.

Выявлять победителя пары командам пришлось в экстра-тайме. И там нервы не выдержали у Мбаппе. Нападающий жестко сыграл против соперника, за что получил красную карточку. Но к концу матча оставалось две минуты, поэтому это мало повлияло на игру.

На серию пенальти тренер ПСЖ Тухель выпустил Нкунку. И именно ему выпало стать единственным игроком, который не реализует после матчевые пенальти. Остальные игроки свои удары реализовали.

Уже после матча во время процесса награждения Неймар поспорил со зрителем на трибунах, ударив его в подбородок. За это бразильцу может грозить дисквалификация.