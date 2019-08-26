ПСЖ разгромил "Тулузу" и установил новый рекорд чемпионата Франции: видео

Французский ПСЖ имел немало проблем в первом тайме чемпионата против "Тулузы". Однако во втором тайме удалось забить сразу четыре гола. И установить новый рекорд.

ПСЖ – Тулуза 4:0

Голы: Чупо-Мотинг, 50, 75, Гонсалвеш, 55 (авт), Маркиньюш, 83

Нереализованный пенальти: Ди Мария, 71 (ПСЖ)

В первом тайме ПСЖ не смог преодолеть защиту гостей. При этом Тухелю пришлось провести сразу две замены. Еще на 14-й минуте поле из-за травмы покинул Кавани. Вместо него вышел Чупо-Мотинг. И в итоге именно он станет героем встречи. Камерунский нападающий оформит дубль, открыв счет в этом матче.

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Еще один гол забьет Гонсалвеш, но в свои ворота. Завершит разгром Маркиньюш.

При этом счет мог быть значительно больше. Арбитр назначил пенальти (при этом для подтверждения своего решения пересмотрел видеоповтор). Но Ди Мария не сумел переиграть голкипера, который отбил его удар.

Забитые голы в этом матче позволили ПСЖ установить новый рекорд чемпионата Франции. Команда забивает в 41 матче подряд.

Однако это вряд ли радует руководство ПСЖ. Из-за травм команда потеряла Кавани, Мбаппе и Диалло. О сроках их возвращения на поле пока ничего неизвестно.

Видеообзор матча ПСЖ – Тулуза