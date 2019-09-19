ПСЖ унизил "Реал", разгромив мадридцев в матче Лиги чемпионов: видео

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ПСЖ – Реал: обзор видео голов матча 18.09.2019 – Лига чемпионов
ПСЖ – Реал результат матча и видео голов / twitter.com/PSG_inside

Французский ПСЖ в первом матче группового этапа Лиги чемпионов принимал испанский "Реал". И разгромил соперников. Дважды забил бывший игрок "сливочных" Ди Мария.

ПСЖ – Реал 3:0

Голы: Ди Мариа, 14, 33, Менье, 90+1

Стоит отметить, что на этот матч ПСЖ вышел без Неймара, который отбывал дисквалификацию. Однако в воротах парижской команды стоял Кейлор Навас, который только летом перешел из "Реала".

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В противоположных воротах Куртуа не продемонстрировал того мастерства, которого от него ожидали. Он пропустил гол уже на 14-й минуте. Бернат отдал пас на Ди Марию, и аргентинец пробил в ближний угол. Голкипер запоздал с реакцией, и счет в матче был открыт.

В ответ "Реал" организовал атаку, которую ударом завершал Азар. Но его удар оказался неточным. Как и удар Бейла со штрафного.

ПСЖ забил второй гол. И снова забил бывший игрок "Реала" Ди Мария. Получив мяч перед штрафной, он нанес мощный удар. И снова с реакцией опоздал Куртуа.

"Реал" один раз в первом тайме отправил мяч в ворота хозяев. Но судья не засчитал гол Бэйла после просмотра VAR – валлиец сыграл рукой перед тем.

Видео лучших моментов первого тайма матча ПСЖ – Реал

Оформить хет-трик Ди Мария мог в начале второго тайма. Но перебросив вратаря, он перебросил и ворота.

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Второй раз, когда арбитр не засчитал гол – после удара Бензема. Судья решил, что в этом моменте был офсайд.

Разгром же был оформлен в добавленное арбитром время. При этом атаку разыграли крайние защитники парижан – Бернат и Менье. Закончилось все ударом последнего, который и забил гол.

Видео гола Менье

ПСЖ побеждает в первом матче. Разгромная победа дает им шанс в будущем занять первое место в группе. Однако "Реалу" теперь придется приложить немало усилий для этого.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Лига чемпионов Реал ПСЖ
Источник: 24 канал
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