ПСЖ – Реал: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

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ПСЖ – Реал ▷ прогноз на матч 18 сентября 2019 – Лига чемпионов
ПСЖ – Реал: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов / twitter.com/realmadrid

Французский ПСЖ 18-го сентября примет в первом туре Лиги чемпионов мадридский "Реал". Букмекеры дали прогноз, кто из топ-клубов Европы окажется победителем противостояния.

ПСЖ – Реал прогноз

Перед поединком оба клуба понесли серьезные кадровые потери. Неймар и Килиан Мбаппе пропустят игру: первый пропускает поединок из-за дисквалификации, а второй – травмирован.

У "Реала" тоже серьезные кадровые проблемы. В лазарете "королевского клуба" находятся Марко Асенсио, Лука Модрич и Иско. Дисквалификацию отбывают Начо и Серхио Рамос.

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Прогноз Фаворит Спорт

Французский ПСЖ, несмотря на потерю ключевых футболистов, остается фаворитом противостояния. Победу подопечных Томаса Тухеля букмекеры оценили коэффициентом 2,23. Шансы "сливочных" одолеть французов на выезде оценены в 3,10. Ничья в матче – 3,60.

Оба клуба очень результативны, но и имеют серьезные проблемы в оборонке. Коэффициент на то, что в Париже оба клуба сумеют забить – 1,47. Если же голами отметятся не две команды – 2,57.

Прогноз Pari Match

В официальных матчах ПСЖ и "Реал" встречались четыре раза. Парижанам ни разу не удалось одолеть мадридцев. Дома ПСЖ однажды проиграл 2:1, а вторая игра завершилась ничьей 0:0. Коэффициент на то, что "сливочные" снова одолеют ПСЖ с результатом 1:2 – 10,5.

Сухую ничью в поединке эксперты оценили коэффициентом 19. В товарищеском матче ПСЖ однажды одолел "Реал" со счетом 3:1. Коэффициент на такой итоговый счет в матче – 15.

Прогноз 1xbet

При отсутствии Мбаппе и Неймара роль лидера ПСЖ в нападении на себя возьмет Анхель Ди Мария. Его гол в ворота мадридцев специалисты оценили коэффициентом 2,8. Также, по мнению букмекеров, хорошие шансы отличиться голом имеет новичок французов Мауро Икарди – коэффициент 2,2.

Лидером атак гостей эксперты 1xbet называют Карима Бензема. Его гол в матче с ПСЖ оценен коэффициентом 2,3. Также хорошие шансы забить имеет новичок "Реала" Эден Азар. Его мяч в матче оценен коэффициентом 2,8.

Поединок ПСЖ – "Реал" состоится в среду, 18-го сентября. Начало поединка в 22:00. Результат игры и видео голов читайте на сайте Спорт24.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Лига чемпионов Реал ПСЖ
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