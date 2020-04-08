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Пушечный гол Нойока, ассист Милевского и дебют Хачериди: "Динамо" победило в Беларуси – видео

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Артем Мілевський та Олександр Нойок / ФК "Динамо" Брест

Футболисты брестского "Динамо" на своем поле уверенно одолели солигорский "Шахтер" в матче Кубка Беларуси – 2:0.

За брестчан дебютував 32-річний український захисник Євген Хачеріді. Також йому компанію в стартовій обоймі склали Олександр Нойок та Артем Мілевський.

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Олександр Нойок вже на 6-й хвилині відкрив рахунок в матчі. У 7 стартових матчах сезону він також зробив 1 асист.

Відео голу Нойока


На 13-й хвилині Артем Мілевський віддав результативний пас на Павла Савицького, який збільшив перевагу в рахунку. Це його 2-й асист в сезоні, також на рахунку українця 1 гол в 7 матчах.

Відео асисту Мілевського


Вперше у сезоні в офіційному матчі вийшов ексзахисник київського "Динамо" та збірної України Євген Хачеріді і відіграв увесь поєдинок.

Гра-відповідь пройде 29 квітня, а фінал Кубка Білорусі запланований на 24 травня – матч відбудеться на газоні мінського стадіону "Динамо".

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Новости Беларуси Спорт Футбол
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