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Пушка Холанна и элегантный гол Мертенса: УЕФА выбрал 4 лучшие голы Лиги чемпионов – видео

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УЕФА назвал четырех игроков, чьи голы претендуют на звание лучшего в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов.

На звание самого красивого гола претендуют выстрел Эрлинга Холанна в ворота ПСЖ (2:1), мячи Йосипа Иличича и Ремо Фройлера с "Аталанты" в ворота "Валенсии" (4:1), также не оставили без внимания элегантный гол Дриса Мертенса с "Наполи" в ворота "Барселоны" (1:1).

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Best goal of the Last-16 first legs? #GOTW #UCLGOTW @nissanfootball

Публикация от UEFA Champions League (@championsleague)

Проголосовать можно на официальном сайте УЕФА. Напомним, матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 10, 11, 17 и 18 марта.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта ФК Боруссия Д ФК Аталанта ПСЖ Наполи УЕФА Лига чемпионов
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