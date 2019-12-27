Пушка Сидорчука в ворота "Шахтера" – лучший гол "Динамо" в 2019 году (видео)

Киевское "Динамо" на своем официальном канале Youtube опубликовало видео лучших голов "бело-синих" в 2019 году.

Отметим, что подборка голов достаточно субъективная, поскольку, из-за ограниченности прав, авторы не могли включить в нее голы "Динамо" в еврокубках и некоторых выездных матчах УПЛ.

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Топ-10 голов "Динамо" в 2019 году: смотрите видео

Спорт24 писал, что во время первого зимнего тренировочного сбора в турецком Белеке "Динамо" проведет шесть контрольных матчей. Первый сбор продлится с 15 до 28 января.