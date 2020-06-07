Украинского таланта "Шахтера" Михаила Мудрика постоянно сватают в гранды европейского футбола. Футболист луганской "Зари" Богдан Леднев думает, что 19-летнему игроку еще рано ехать в Европу.

Леднев поделился мнением о перспективах будущего Михаила Мудрика канала "Футбол".

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Таланту рано в Европу

По словам футболиста луганской "Зари", у Мудрика отличная техника, но сначала ему надо проявить себя на уровне УПЛ. У него недостаточно опыта для европейских поединков.

Леднев убежден, что только после этого можно переходить в ту же "Баварию" или "Лейпциг".

Отметим, что Михаил Мудрик считается одним из самых перспективных молодых украинских футболистов.

Мудрик выступал на правах аренды в киевском "Арсенале", где дебютировал в Премьер-лиге в игре против того же "Олимпика", выйдя на 87-й минуте вместо Владислава Калитвинцева. После окончания арендного соглашения с киевским "Арсеналом", вернулся в донецкий "Шахтер".