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Пусть возьмут мыло, веревку и повесятся: Усик раскритиковал декоммунизацию

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Александр Усик / matchroomboxing

Боксер Александр Усик раскритиковал декоммунизацию в Украине. Олимпийский чемпион 2012 года выступает против декоммунизации.

Усик в интервью ютуб-канала "Эхо Киева", который ведет бывшая депутат "Партии регионов" Елена Бондаренко, рассказал, что Украине не нужна декоммунизация.

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Декоммунизацию вообще не нужно делать, потому что Советского Союза у нас нет. Для того, чтобы улицы называть новыми именами, нужно строить города и делать там новые улицы. А не переименовывать старые,
– заявил Александр.

По его мнению, переименование улицы – это затраты, которые не нужны стране.

"Это проблема для большинства людей. Им вообще без разницы, как называется любая улица. Им главное, чтобы был хлебушек", – добавил боксер.

Усик убежден, что переименование улицы ничего не изменит. По его словам, это разделяет народ.

А те люди, которые хотят проводить декоммунизацию, пусть возьмут мыло, веревку и повесятся. Потому что они тоже родились в Советском Союзе. Они сделают декоммунизацию себя. Некоторые из них вообще сами в Партиях были, а теперь рассказывают другим людям, как и что нужно делать,
– заявил Александр.

Усик подозревает, что декоммунизация специально делается для того, чтобы разделить внутреннее состояние Украины.

"Мне вообще без разницы, что происходит за территорией моей страны. Мне главное, чтобы внутри расцвел цветок. Цветок – это Украина", – резюмировал Усик.

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Что известно об Усике?
33-летний чемпион мира 2011 года, Олимпийский чемпион 2012 года, первый абсолютный чемпион мира из Украины в первом тяжелом весе. На профессиональном ринге Усик, родившийся в Симферополе, выиграл все поединки. Следующий соперник – Дерек Чисора.

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Теги: Новости Спорта Декоммунизация Александр Усик Спорт Бокс
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