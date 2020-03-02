Путь к Евро-2021: в ожидании нового успеха женской сборной Украины по футзалу

Узнав соперников нашей сборной в группе и город, где будут проходить матчи основного раунда отбора на женский Евро-2021 по футзалу, Спорт24 проанализировал шансы украинских футзалисток.

Евро-2021 по футзалу между женскими сборными обещает быть не менее интересным, чем 2019-го года.

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Наши девушки будут бороться за пропуск в "Финал четырех" в родных стенах. Национальная женская сборная Украины по футзалу будет принимать своих соперников во Львове.

Все поединки основного раунда пройдут в местном спорткомплексе "Галичина", где недавно украинки приняли участие в турнире "Lviv Freedom Cup 2019" и уступили в финале итальянкам.

По итогам жеребьевки наша команда попала в группу С, где ее соперниками станут сборные Финляндии, Чехии и победитель группы С предварительного раунда, в которую попали Гибралтар, Казахстан и Бельгия.

Матчи основного раунда состоятся с 1 по 6 сентября 2020 года. Победители групп выйдут в финальную часть Евро-2021.

Как показывает статистика, сборная Украины с каждым годом прогрессирует в своей игре и достижениях. Если сравнивать два прошлых года, то значительно улучшилась работа в обороне, команда начала меньше пропускать голов.

Лучшим бомбардиром 2019 года в сборной является Анна Шульга с десятью мячами, которая представляет "Будстар-НПУ" (Киев).

Правила футзала

Стандартный матч состоит из двух равных таймов по 20 минут каждый. Время останавливается, когда мяч находится вне площадки. Перерыв между двумя таймами не может превышать 15 минут. Дополнительное время состоит из двух таймов продолжительностью 5 минут. Если победитель не определится в дополнительное время, пробиваются по 5 пенальти футболистами каждой команды; команда, которая забила больше всех, становится победителем.

Все нарушения правил накапливаются. Когда команда делает шестой фол, команда соперника исполняет дабл-пенальти с 10-метровой отметки. Прямой штрафной удар выполняется там, где произошло нарушение, за исключением, если нарушение было совершено против игрока команды, которая защищается в своей штрафной площадке. В таком случае свободный удар может быть выполнен с любого места внутри штрафной. Пенальти назначается в случае, когда футболист сделал соответствующее нарушение правил в пределах своей штрафной площадки.

Непрямой свободный удар предоставляется противоположной команде, если вратарь выпустил мяч из своих рук, а затем снова коснулся его руками, если он взял мяч в руки, когда передачу ему отдал его партнер по команде, или он контролирует мяч на своей половине поля более 4 секунд.

Желтые и красные карточки также используются в футзале. Игрок, которому показали красную карточку, должен покинуть поле. Запасной игрок может выйти на площадку через две минуты после того, как его партнер по команде покинул поле.

История женской сборной Украины

21 ноября 1997 года сборная Украины провела свой первый матч со сборной Испании на международном турнире "Elche 1997". Всего на этом турнире сборная сыграла три матча, в двух из которых уступила испанкам и португалкам, а один выиграла у сборной России.

В 2007 году сборная, после длительной паузы, провела очередной матч, который стал первым домашним в ее истории, соперником выступила сборная Узбекистана, которая и была обыграна со счетом 7:1. Базовым клубом для сборной Украины стала "Беличанка-НПУ". В 2011 году сборная Украины стала бронзовым призером международного турнира по футзалу в Венгрии и во второй раз приняла участие в турнире "День Победы", на котором также удалось завоевать бронзовые медали. Кроме того, в конце февраля сборная слетала в Иран, где провела три товарищеских игры с местной сборной, в каждой из которых победила.

2012 года украинки приняли участие в Чемпионате мира, на котором удалось занять 5-е место и отметиться несколькими рекордами: самый быстрый гол (Юлия Титова на 36-й секунде матча с Малайзией), больше всего голов, забитых одним игроком (Анна Шульга отличилась 5 раз в матче с Малайзией), самая крупная победа за всю историю проведения женских чемпионатов мира по футзалу (победа над сборной Малайзии – 17-0). Также сборная Украины получила приз "Лучшая команда Fair-play" – наши футзалистки не получили ни одного предупреждения на турнире.

Историческое Евро-2019

Мало кто думал, что 15 февраля 2019 станет историческим днем для сборной. Дебютный чемпионат Европы! Отборочные матчи в финальную часть украинки проводили против сборных Венгрии, Казахстана и Беларуси.

Первый матч с венгерскими девушками оказался одним из самых сложных среди отборочных встреч для наших спортсменок. Уже на 11-й минуте поединка счет матча был в пользу венгерских футзалисток – 0:2. Нашей команде нужно было догонять соперниц.

Автором первого гола женской команды в рамках чемпионатов Европы стала Юлия Дударчук. Этот гол вдохновил украинок, и они начали играть еще мощнее. Во второй половине встречи украинским девушкам удалось совершить невероятный камбэк, сделав счет на табло – 4:2 в свою пользу, но победу удержать не удалось.

Финальный свисток судьи установил боевой ничейный счет в матче – 4:4. За Украину также отличились: Юлия Форсюк, Анна Сидоренко и Таисия Бабенко.

Следующий соперник, который ожидал Украину, была сборная Беларуси. Ход поединка развивался по сюжету матча с Венгрией. Украинки пропустили дважды и до перерыва не смогли сократить отставание.

На вторую половину встречи украинки вышли крайне мотивированными, что принесло свой результат. Юлия Форсюк и Ирина Дубицкая реализовали свои моменты, счет был сравнен.

Через несколько минут сборная Беларуси уже играла в меньшинстве. Вторую желтую карточку перед собой увидела Пелевина. Это удаление стало ключевым моментом встречи. Украинки благодаря результативным ударам Юлии Дударчук и Анны Сидоренко одержали победу в матче – 4:2.

В заключительном поединке отбора украинки сыграли с Казахстаном. Задача у украинских футзалисток была лишь одна – победить.

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Первыми вперед в счете вышли украинки. Это был единственный отборочный поединок, в котором Украина первой вышла вперед в счете. Результативным ударом отметилась Юлия Форсюк, которая была капитаном в этом матче за отсутствия Юлии Титовой.

Далее счет матча только увеличился. Финальный свисток судьи зафиксировал уверенную победу украинок – 0:7.

Результативные удары на счетах таких украинок: Ирина Дубицкая, Юлия Дударчук, Анна Сидоренко, Снежана Воловенко и автоголом отметилась футзалистка Казахстана.

Такой результат позволил украинской сборной выйти в "Финал четырех".

Видеообзор всех отборочных матчей смотрите видео:

Что такое "Финал четырех" ?Это финальная часть чемпионата Европы, в которой принимают участие победители предыдущих отборочных поединков основного раунда, где команды соревнуются за звание чемпиона Европы.

"Финал четырех". Кто кого?

Украинки с большой ответственностью отнеслись к подготовке "Финала четырех" в Португалии.

По словам главного тренера Олега Шайтанова: "Паркет очень быстрый, поэтому, мы попросили разрешения организаторов, чтобы провести дополнительные часовые тренировки и больше привыкнуть к покрытию. Нам пошли на встречу".

В полуфинальном матче украинки сыграли с хозяйками турнира. Старания сборной не дали получить положительного для них результата. Класс Португалии оказался выше.

Итоговый счет на табло – 1:5, победа португальских девушек. Единственный гол украинской команды на счету Анны Сидоренко.

Поэтому Украину ждал непростой поединок за 3-е место со сборной России (россиянки в полуфинале уступили сборной Испании – 0:5). После не очень удачных результатов на предыдущей стадии, обе сборные стремились использовать последнюю возможность, чтобы попасть на пьедестал первого в истории чемпионата Европы среди женских команд.

Игра была равна с первых минут до финального свистка. Лишь по серии пенальти удалось определить бронзового призера. В составе "сине-желтых" с шестиметровой отметки отличились Ирина Дубицкая и Снежана Воловенко, однако удар Юлии Форсюк прошел мимо ворот.

На это россиянки ответили тремя точными ударами и завоевали бронзовые медали Евро-2019. Несмотря на поражение, украинки получили огромный ценный опыт.

Голкипер Виктория Сагайдачная и универсалы, Юлия Титова и Ксения Гриценко, вошли в символическую сборную Евро-2019.

О соперниках в отборочных матчах на Евро-2021

Наиболее "грозным" соперником группы можно считать сборную Финляндии. Это не новый соперник для нашей команды. Недавно, наши девушки играли с финками на турнире во Львове. Именно финки оказались "темной лошадкой" соревнований.

Поединок оказался тяжелым для украинок, особенно первый тайм, но в матче сильнее все-таки оказались украинские футзалистки.

Финки отличаются своей неуступчивостью на поле. Антропометрические данные у этих девушек несколько выше, чем у других наших соперников в группе. Вследствие этого, главным козырем Финляндии является борьба на площадке.

Добавим, что все девушки кроме футзала, также профессионально занимаются футболом.

Видеообзор матча Украина – Финляндия смотрите видео:

Следующий соперник, сборная Чехии, также принимала участие в турнире во Львове, правда, жеребьевка развела чешских девушек и украинок в разные группы. Вероятность встречи на турнире была лишь после групповых матчей, но не суждено.

Если сравнивать сборные Чехии и Финляндии. Здесь конечно несколько большее преимущество в пользу финских девушек. Чехия именно та сборная, которая отличается хорошей дисциплинированной игрой в обороне.

Еще одного соперника Украины болельщики узнают после поединков, которые будут проходить с 5 по 10 мая.

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Конечно, если смотреть на все три сборные, то наиболее удобным соперником для наших девушек можно считать сборную Гибралтара.

С Казахстаном сборная играла в отборочных матчах к финальной части чемпионата Европы 2019 года, где победила соперниц со счетом – 7:0.

Однако, если Казахстан будет в нашей группе, то этот соперник способен потрепать нервы. Нужно быть внимательными, у казахстанской команды прекрасно удается переходить в быстрые контратаки. Девушки очень быстрые, большинство их голевых моментов были за счет скорости и коротких передач.

Потенциал сборной Украины

Украинская команда отличается достаточно стабильным составом, все четверки команды равносильны.

Вратарское звено прочно удерживается за двумя Викториями – Кисловой ("Будстар-НПУ") и Сагайдачной ("Tesla").

Универсалы

Защиту сборной "цементируют" опытный капитан команды Юлия Титова ("Tesla") и Ирина Дубицкая "IMS-НУХТ"). Сюда можно отнести также и Анну Прокопенко ("Будстар-НПУ") и Юлию Шевченко ("IMS-НУХТ).

Помогать атакующему звену сборной должны: Елена Павленко, Анастасия Клипаченко и Алена Кирильчук (все – "IMS-НУХТ").

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Главная атакующая сила Украины – игроки киевского "Будстар-НПУ": Ксения Гриценко, Анна Шульга и Юлия Форсюк. Сюда также можно отнести Яну Дычко ("Tesla"), Кристину Еременко ("Tesla"), Анну Сидоренко ("Жилстрой-1") и Юлию Дударчук ("Tesla"), последние двое стали лучшими бомбардирами сборной Украины в 2018 году.

Не исключено, что Олег Николаевич прибегнет к ротации в составе. Команду может пополнить лидер сборной Снежана Воловенко и Ирина Майбородина (обе представительницы "IMS-НУХТ").

Главный тренер сборной Олег Шайтанов будет иметь возможность подготовить и проверить своих девушек в товарищеских матчах. В частности, ближайшие поединки украинок ожидают за границей, где они смогут сыграть со сборной Португалии.