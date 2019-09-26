Путин хочет перенести российский этап Формулы-1 из Сочи в Санкт-Петербург

Руководство Формулы-1 ведет переговоры с российскими властями о проведении гран-при России в Санкт-Петербурге. Если они увенчаются успехом, то трасса в Ленинградской области может появиться уже к 2021 году.

Участие в обсуждении принимает лично Владимир Путин, сообщает Daily Mail.

К слову: Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов 2020/21, Харькову не дали матч за Суперкубок УЕФА

Гран-при России впервые был включен в календарь Формулы-1 в 2014 году. Гонка до сих пор происходила в Сочи. Также подтверждено проведение этапа в 2020 году. Будет ли гран-при России в 2021 году, и состоится ли он именно в Сочи – пока неизвестно.

В 2019 году гран-при России состоится 27-29 сентября.

Вот так курьез: Феттель проигнорировал Путина после гран-при России в 2018 году (видео)

Стоит напомнить, что вблизи Санкт-Перебругу полным ходом идет строительство трассы для Формулы-1. Автодром "Игора Драйв", который рассчитан на проведение гонок Формулы-1, строится вблизи горнолыжного курорта "Игора" в Приозерском районе Ленинградской области, в 54 километрах на север от Петербурга. Строительство началось в 2017 году, завершить его планировалось в 2019 году. Предполагается, что большое кольцо будет иметь общую длину 4764 метров с девятью правыми и восемью левыми поворотами. Ширина трассы составит 12 метров, ее высшая точка лежит на высоте 174 метров над уровнем моря. В мае во время строительства там обвалились леса, пострадали рабочие. Одного из них пришлось вертолетом доставлять в Санкт-Петербург.

По данным российских СМИ, проект реализует ООО "Игора Драйв", доли в котором принадлежат петербургским бизнесменам Владимиру Колбину и Владимиру Васильеву, а также компаниям, подконтрольным Юрию и Борису Ковальчукам и бизнесмену Михаилу Шеломову. Российские издания "Ведомости" и "Дождь" называли Шеломова сыном двоюродной сестры президента России Владимира Путина.