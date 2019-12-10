Путин признал, что олигарх подкупил президента ФИФА, чтобы получить Чемпионат мира 2018

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Россия подкупила чиновников ФИФА, чтобы получить ЧМ-2018 / FIFA.com

Министерство юстиции США опубликовало отчет ФБР про вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году. Однако там есть и упоминание о том, что Россия подкупила президента ФИФА Йозефа Блаттера, чтобы получить Чемпионат мира 2018 года.

Отчет на 430 страниц получили журналисты Sky Sports. В нем присутствуют детали отчета от британского разведчика Кристофера Стила.

"В июле 2011 года Стил представил отчет, в котором кратко изложен вероятный разговор между тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым и премьер-министром Владимиром Путиным, в котором, согласно отчету, Путин признал, что российский олигарх подкупил президента ФИФА, чтобы Россия могла выиграть право на проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году", – говорится в отчете Минюста США.

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Впоследствии в 2012 году Стил познакомил представителей ФБР с двумя британскими чиновниками, которые владели информацией о возможных попытках Россией подкупить руководство ФИФА.

А уже в 2015 году Стил подал отчет ФБР, в котором указал, что один из российских чиновников признал, что Кремль подкупил руководство ФИФА ради получения права на проведение Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Стоит отметить, что в отчете не упоминается имя Йозефа Блаттера. Хотя именно он занимал пост президента ФИФА в 2011 году, когда состоялось определение страны-хозяйки ЧМ-2018. Также в отчете не названо и имя олигарха, который подкупил руководство ФИФА.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Коррупция Владимир Путин Новости Спорта Чемпионат мира по футболу - 2018 ФИФА
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