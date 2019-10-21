Пытаемся войну меньше затрагивать: Стаховский рассказал, как общается с теннисистами из России

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский рассказал об отношениях с российскими теннисистами. Украинский спортсмен заявил, что старается не разговаривать с представителями России на тему войны в Украине.

Стаховский в интервью SPORT TRAVELER UA заявил, что сейчас общается с российскими теннисистами. В то же время, по его словам, в 2014-2016 годах отношения были очень тяжелыми.

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Стараемся эту тему (войны и политики, – Спорт24) меньше затрагивать, потому что у меня было очень много конфликтов в 14-16-х годах. Скажем так, страна, из которой они выходят, они мало влияют, куда это все идет.

То есть у них реально в руках нет ничего, чем они могут что-то изменить. Поэтому они стараются быть вне политики, как говорят, спорт вне политики,

– сказал Сергей.

Также Сергей признался, что конфликтовал с российским теннисистом Михаилом Южным. Украинец является крестным отцом сына Южного.

Это очень болезненная тема для меня. Мы очень хорошо дружили и дружим с Южным. Я крестный отец его сына, но у нас была такая серьезная ссора в 2014, направлена тем, что произошло в нашей стране. Я был, наверное, слишком агрессивен тогда или зол просто, и я не вижу смысла это разбирать,

– резюмировал Стаховский.

Сейчас в рейтинге ATP 33-летний Сергей Стаховский занимает 145 строчку. В понедельник, 21 октября, Сергей потерял три позиции.

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