Пытаюсь понемногу учить украинский, – испанский новичок "Динамо"

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Фран Соль
Фран Соль / ФК "Динамо"

Испанский форвард "бело-синих" Фран Соль поделился впечатлениями о своих первых тренировках в составе киевского "Динамо" и рассказал о том, как его встретили в новом коллективе.

Фран Соль рассказал об адаптации в киевском клубе. Слова форварда цитирует пресс-служба киевского клуба.

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Пытаюсь понемногу учить украинский, считаю, что это важно. Для того, чтобы легче было общаться с партнерами по команде, мне нужно знать для начала хотя базовые слова. Ребята мне в этом помогают,
– сказал Соль.

"Меня хорошо приняли в команде, все очень приветливые и дружные. Ребята уже шутят со мной, у всех хорошее чувство юмора, что для меня очень важно, ведь я тоже очень люблю шутить и чтобы у меня всегда было хорошее настроение. У нас с ребятами уже возникает много забавных ситуаций, и мне комфортно в таком коллективе", – отметил новичок "Динамо".

"Динамо" сейчас находится на втором тренировочном сборе в Марбелье. Киевский клуб сыграет против "Олимпиакоса" в 1/16 Лиги Европы 14 февраля.

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Ранее 24 канал писал, что 16 января "Динамо" официально объявило о подписании контракта с Франом Солем. По предварительной информации, зарплата 26-летнего испанца в "Динамо" составит 1 миллион евро в год.

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Теги: Спорт
Источник: 24 Канал
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