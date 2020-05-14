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Работа мечты: как сын Роналду помогает звездному папе возвращать форму – видео

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Криштиану Роналду
Криштиану Роналду / instagram.com/cristiano

Лидер туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду снова показал, как тренируется во время карантина. На этот раз компанию звездному футболисту составил его старший сын.

Роналду вернулся в Турин, но вынужден отбыть двухнедельную самоизоляцию, сообщает 24 канал.

Кстати Невеста Роналду похвасталась пышными формами в спортзале: фото

Португалец не теряет время дома, а проводит полезные тренировки. Это поможет Роналду присоединиться к команде в хорошей форме.

Смотрите видео тренировки Роналду

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Like father like son :) Hapiness above all ️️

Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

"Яблоко от яблони недалеко падает. Счастье – превыше всего", – подписал Криштиану ролик в инстаграм.

  • В Италии с 18 мая клубам разрешили групповые тренировки на базе, а уже 13 июня сезон может быть восстановлен.
  • Перед остановкой чемпионата "Ювентус" с Роналду возглавлял турнирную таблицу Серии A.
  • В этом сезоне Серии A Роналду уже забил 21 гол.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Новости Спорта Ювентус Криштиану Роналду Футбол
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