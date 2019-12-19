Рада пожаловалась на Холодницкого в ГПУ из-за конфликта интересов в футболе

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Назар Холодницкий / 24 канал

Временная следственная комиссия ВР по расследованию возможного нарушения законодательства президентом УАФ Андреем Павелко обратилась к Руслану Рябошапке из-за конфликта интересов в действиях руководителя САП Назара Холодницкого.

19-го декабря члены ВСК проголосовали за обращение к генпрокурору Рябошапке по проверке конфликта интересов в действиях главы САП, который находится в УАФ, а под его руководством осуществляется процессуальное руководство по расследованию уголовных производств в УАФ.

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Что известно о злоупотреблениях в УАФ?
Речь идет о возможном злоупотреблении служебным положением президентом УАФ, председателем Комитета по вопросам бюджета ВРУ VIII созыва Андреем Павелко при реализации бюджетной программы "Строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины" в 2017-2018 годах.

Как известно, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий является также первым вице-президентом Украинской ассоциации футбола (УАФ).

ВСК попросила Рябошапку направить в другие правоохранительные органы расследование уголовных производств, если в действиях руководителя САП есть конфликт интересов.

Кто такой Андрей Павелко?
Президент УАФ, депутат Верховной Рады Украины VIII созыва. В июне 2018 года НАБУ открыло дело по факту коррупции в УАФ.

Согласно расследованиям журналистов, в 2016 году Павелко через подставную компанию в ОАЭ закупил для ФФУ оборудование для производства травы для футбольных полей по завышенным на 20% ценам, что позволило ему незаконно получить 1 миллион долларов.

Видео расследования журналистов

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коррупция Новости Спорта Спорт Футбол Назар Холодницкий ГПУ САП
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