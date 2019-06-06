Радикалы и братья России: кто такие фанаты сборной Сербии и чего от них ждать во Львове

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Радикалы и братья России: кто такие фанаты сборной Сербии и чего от них ждать во Львове
Радикалы и братья России: кто такие фанаты сборной Сербии и чего от них ждать во Львове / GETTY IMAGES

В пятницу, 7-го июня, сборная Украины во Львове примет неуступчивую команду Сербии. В последние годы сербская сборная заметно нарастила мышцы и имеет в своем составе многих звезд, например, Луку Йовича, Сергея Милинковича-Савича и других. Известна Сербия и своими радикальными фанатами.

Балканская часть Европы одна из самых горячих на континенте. Хотя кровавая война, которая развернулась на Балканах в конце прошлого века, закончилась, но провокации разного рода происходят до сих пор. Поджигание флага, различные баннеры и тому подобное. Из-за горячего темперамента ситуация на Балканах до сих пор взрывоопасная. В частности, это связано и с тем, что Косово решило отсоединиться от Сербии. В мае Сербия даже отправила истребитель и своих солдат к границе с Косово.

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Вместе с греками, турками и хорватами сербские болельщики являются одними из самых жестоких и горячих. Речь идет не только о футбольных сторонниках, но и баскетбольных, хоккейных и других. Футбольные организации ФИФА и УЕФА часто наказывают Сербскую футбольную ассоциацию за провокации разного рода. Не говоря уже о постоянных драках и пиротехнических шоу.

В 2017 году ФИФА оштрафовала Футбольный союз Сербии на 160 тысяч швейцарских франков за поведение фанатов во время матчей отборочного турнира Чемпионата мира 2018 года с командами Австрии и Грузии. Отмечается, что Футбольный союз Сербии был наказан за демонстрацию болельщиками запрещенных политических баннеров, скандирование политических лозунгов и использование пиротехники.

В 2018 году ФИФА объявила о штрафах в отношении нескольких национальных федераций за нарушения во время Чемпионата мира 2018 в России. На 20 тысяч швейцарских франков была оштрафована Футбольная ассоциация Сербии за демонстрацию болельщиками политического и оскорбительного баннера на одном из матчей турнира.

12 октября 2012 года в Генуе матч Италия – Сербия не доиграли. Все потому, что гости жгли флаги Албании и в итоге сорвали матч. А поединки между Сербией и Албанией долгое время не проводились, как матчи между Украиной и Россией, или между Азербайджаном и Арменией.


Фото: соцсети

В 2016 году в УЕФА решились разрешить провести игру. Но матч отбора Евро-2016 Сербия – Албания был остановлен на 41-й минуте при счете 0:0 после того, как на поле возникла драка между игроками. Ее спровоцировало то, что защитник сербов Стефан Митрович сорвал флаг, прикрепленный на дроне, что вызвало возмущение албанских игроков.

В УЕФА решили наказать обе сборные за матч в Белграде, который команды не доиграли. Сборная Сербии наказана лишением трех очков после беспорядков.

Таким образом, на матче во Львове тоже стоит ожидать провокаций со стороны сербских фанатов. По информации СМИ, в Украину едут радикальные фанаты сборной Сербии из Белграда. Как известно, в столице Сербии уживаются фанаты обоих грандов отечественного футбола – "Црвены Звезды" и "Партизана".

Для болельщиков обеих команд "Вечное дерби" – одно из самых главных событий сезона. Вследствие этого фанаты всегда активно поддерживают свою команду, готовят красочные баннеры и текстовые сообщения, которые часто адресованы соперникам. Традиционно эти мероприятия проводятся наиболее активными группировками болельщиков обеих команд – "Гробари" и "Делије".

Что "Партизан", что "Црвена Звезда" имеют напряженные отношения с другими фанатами балканских команд, в частности, албанскими, боснийскими и хорватскими. Из-за этого клубы часто вынуждены проводить домашние матчи при пустых трибунах. Например, в сезоне 2017/2018 "Партизан" играл домашний матч против киевского "Динамо" при пустом стадионе из-за наказания за несоответствующее поведение фанатов.

Подогревает ситуацию с матчем во Львове и то, что сербские фанаты в 2017 году заявили о единстве с российскими перед игрой "Црвены Звезды" со "Спартаком". На политической арене Сербия заручилась поддержкой России, а потому во Львове можно ожидать политических провокаций относительно войны на востоке Украины, а также аннексии Крыма.

Хотя Украина не признала независимость Косово, поэтому подобный шаг от сербов является нелогичным. Впрочем, есть много примеров, когда граждане Сербии воевали на стороне незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" на оккупированном Донбассе. В частности, в августе 2018-го в Сербии арестовали гражданина этой страны Братислава Живковича, который воевал на стороне пророссийских боевиков.

Украинцы уже сталкивались с провокациями сербов. В марте 2014 года на четвертьфинальной встрече баскетбольного Еврокубка против киевского "Будивельника" фанаты "Црвены Звезды" растянули гигантский российский флаг на трибуне, а также баннер "Слава России, Украине и Сербии!" на русском языке. Также болельщики исполнили русскую военную песню "Катюша" и скандировали кричалки в честь России и президента РФ Владимира Путина.

К счастью, в Украину не отправилось значительное количество сербских фанатов. Однако, это ни в коем случае не означает, что провокаций не будет. Несмотря на то, что "Арена Львов" длительное время отбывала дисквалификацию, украинским болельщикам следует не вестись на провокации, чтобы стадион снова не дисквалифицировали.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Сборная Украины по футболу Евро-2020
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