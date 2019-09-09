Рафаэль Надаль победил на US Open, обыграв в финале россиянина

Испанский теннисист Рафаэль Надаль выиграл свой 19-й турнир Grand Slam. Он обыграл в финале US Open россиянина Даниила Медведева.

Финальный матч длился почти пять часов (4 часа и 54 минуты – самый длительный матч на турнире в этом году). Теннисисты сыграли все пять сетов. В первом из них Медведев даже был впереди в счете, но Надаль сразу совершил обратный брейк, а в двенадцатом гейме выиграл подачу соперника. Также Рафи хватило одного брейка во втором сете, чтобы повести 2:0 в матче.

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Но довести матч до победы в третьем сете не удалось. Здесь повторилась история из первого сета, только в обратном направлении – Медведев отыграл брейк у соперника, после чего выиграл в двенадцатом гейме.

В четвертом сете Надаль дважды не сумел реализовать брейк-пойнт, зато россиянин это сделал в десятом гейме и сравнял счет по сетам.

Поэтому в пятом сете между теннисистами шла ожесточенная борьба. И после счета 2:1 в пользу Медведева испанец выиграл четыре гейма подряд. Россиянин отыграл одну подачу соперника, взял свою, был близок к тому, чтобы реализовать еще один брейк и сравнять счет в сете. Но Надаль таки дожал соперника, выиграв как и матч, так и US Open.

Видеообзор лучших моментов матча Надаль – Медведев

Теперь в коллекции Надаля 4 титула на US Open (2010, 2013, 2017, 2019). 33-летний теннисист теперь имеет в своем активе 19 титулов на турнирах Grand Slam (1 – Autralian Open, 12 – Ролан Гаррос, 2 – Уимблдон, 4 – US Open). И это второй показатель в мужском теннисе после Роджера Федерера, у которого 20 титулов.

Видео церемонии награждения победителя US Open

В текущем сезоне эта победа стала для Надаля уже четвертой: ранее Рафа стал победителем турниров серии Masters в Риме и Монреале, а также Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос). В этом году вторая ракетка мира дошел до финала в 3 из 4 турнирах Grand Slam (на Уимблдоне – лишь до полуфинала).