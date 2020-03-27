Рафаэль Надаль призвал спортсменов помогать людям в борьбе с пандемией

Пандемия коронавируса быстро распространяется по миру, а теннисисты, как и все спортсмены не смогли обойти стороной такую ситуацию в мире и помогают странам бороться с вирусом. Известный теннисист Рафаэль Надаль призвал всех спортсменов Испании собрать 11 миллионов евро на борьбу с коронавирусом.

Вторая ракетка мира запустил инициативу вместе со звездой НБА, своим земляком Пау Газолем.

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Мы, спортсмены, несем ответственность, потому что вы нас поддерживаете, и сейчас тот самый момент, когда мы не можем вас подвести. Мы с Пау Газолем запускаем инициативу, которая должна объединить всех спортсменов и помочь Красному кресту. Цель вполне понятна – собрать 11 миллионов евро для помощи пострадавшим. Мы верим, что все спортсмены примут участие. Мы с Пау уже сделали свой вклад. Это будет нашей главной победой,

– заявил Надаль.

Ha llegado la hora de que el deporte español consigamos #nuestramejorvictoria.



Colabora en el proyecto #CruzRojaResponde con tu aportación a ES44 0049 0001 5321 1002 2225. @paugasol y yo la tenemos en camino. ¿Te unes?



https://t.co/FkUPrvfhpr#vamos pic.twitter.com/pWYIfPfj0U — Rafa Nadal (@RafaelNadal) March 26, 2020

Надаля уже поддержали немало звездных испанцев, среди которых теннисисты Давид Феррер и Гарбинье Мугуруса, а также известный вратарь Икер Касильяс.

Конечно же, я присоединяюсь! Сделаем это вместе,

– поддержала теннисистка.

Одной из первых среди спортсменов, кто откликнулся помочь людям в борьбе с коронавирусом стала вторая ракетка мира Симона Халеп, которая пожертвовала средства на приобретение медицинского оборудования в двух городах Румынии. Победительница US Open-2019 канадская теннисистка Бьянка Андрееску в своем инстаграме написала, как будет бороться с распространением пандемии коронавируса. Друзья! Я пожертвую ракетку с автографом благотворительному фонду, чтобы помочь нуждающимся в трудное время. Вы можете сделать пожертвование и получить шанс выиграть ракетку. Все деньги пойдут непосредственно на борьбу с коронавирусом. 25 долларов могут изменить мир,

– написала Бьянка.

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