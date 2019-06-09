Рафаэль Надаль выиграл 12-й Ролан Гаррос в карьере
Титулованный испанский теннисист Рафаэль Надаль выиграл 12-й в карьере Открытый чемпионат Франции Ролан Гаррос. Испанец обновил свой рекорд на соревнованиях в Париже.
Доминик Тим – Рафаэль Надаль 1:3 (3:6, 7:5, 1:6, 1:6)
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В 2018 году австриец Тим и Надаль встречались в финале Ролан Гаррос. Тогда легкую победу одержал Надаль. По сравнению с прошлым финалом Тиму удалось выиграть сет.
В середине первой партии теннисисты обменялись победами на подачах друг друга. Однако именно Надалю удалось сделать на один брейк больше и записать сет в свой актив. Во второй партии все шло к тай-брейку, однако Доминик неожиданно взял сет на подаче Надаля.
Это сильно разозлило рекордсмена Ролан Гаррос. В следующих двух сетах Надаль разгромил австрийца со счетом 6:1 и выиграл 12-й в карьере Ролан Гаррос.
Для Надаля это 18-й титул на турнирах Большого Шлема. Сейчас его опережает только легендарный швейцарец Роджер Федерер, у которого таких титулов 20.