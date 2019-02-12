Ракицкий ярко дебютировал за "Зенит" с желтой карточки на 5 минуте матча

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий вышел в стартовом составе питерской команды на поединок 1/16 финала Лиги Европы с "Фенербахче".

Не успел начаться первый матч 1/16 финала Лиги Европы "Фенербахче" – "Зенит", который открывает весеннюю часть текущего еврокубкового сезона, как бывший защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий получил желтую карточку на 5 минуте поединка.

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При этом судья вполне мог перед нарушителем показать красный цвет, но явно пожалел Ракицкого.

Спорт 24 писал, что 28 января "Зенит" официально объявил о подписании защитника сборной Украины Ярослава Ракицкого.

В новой команде 29-летний украинец будет играть под 44-м номером. Стоимость трансфера Ракицкого не называется, однако, по слухам, она составила около 12 млн евро.

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