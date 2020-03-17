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Ракицкий и Ордец остались без работы: чемпионат России остановили из-за коронавируса

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Чемпионат России по футболу приостановлен из-за пандемии коронавируса как минимум до 10 апреля – это значит, что будут перенесены матчи 23-го и 24 туров Премьер-лиги.

После 22-х туров в турнирной таблице лидирует "Зенит", следом за ним идут "Локомотив" и "Краснодар".

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Отметим, что в Высшей лиге чемпионата России выступает пять украинских футболистов – самым дорогим является Ярослав Ракицкий, который оценивается в 10 миллионов евро. Также в России играют Олег Данченко, Иван Ордец, Денис Кулаков и Александр Каплиенко.

Добавим, что на этих выходных проходили игры в Украине, Беларуси, России, Турции, Венгрии и Сербии. Это последние европейские чемпионаты, которые еще официально не остановлены.

Добавим, что в Испании умер 21-летний футболись Франциско Гарсия. Он стал самым молодым, кто умер коронавируса в Испании. Это первая смерть, которая зафиксирована среди футболистов мужчин.

Міфи та правда про коронавірус
Мифы и правда про коронавирус / Инфографика 24 канала

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Коронавирус Covid-19 Ярослав Ракицький Новости России
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