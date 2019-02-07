Ракицкий ярко прокомментировал исключение из сборной Украины

Центральный защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий прокомментировал свой возможный вызов в сборную Украины, а также поделился своим мнением по поводу исчезновения своей фамилии из списка игроков, которые являются футболистами национальной команды.

Ракицкий отметил, что он еще не исключает свой вызов в сборную Украины. Слова украинца цитирует championat.com со ссылкой на телеканал "Россия 24".

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Не знаю, кто убрал меня из списков ФФУ. Но рассчитываю, что здесь все-таки Шевченко решает, кого вызывать, а кого нет, а не какие-то руководители. Посмотрим, дождемся официальных списков сборной. А вдруг я окажусь там?

– заявил футболист.

К слову, Ярослав Ракицкий уже оценил свою первую игру в новой команде и рассказал, что давно думал об уходе из "Шахтера". Украинец заявил, что адаптация в "Зените" прошла быстро.

Что не так с переходом Ярослава Ракицкого в российский "Зенит"? Ярослав Ракицкий перешел в российский "Зенит" в понедельник, 28 января. По сообщению СМИ, клуб из Санкт-Петербурга заплатил за 29-летнего защитника 12 миллионов евро. Срок контракта – 3,5 года.



Такой трансфер вызвал неоднозначную реакцию в среде болельщиков. Причина – переход именно в российский клуб. При этом что Ракицкий никогда не отмечался особой патриотичностью. Ему припомнили и то, что он никогда не пел гимн Украины во время матчей национальной сборной.



После начала аннексии Крыма и войны на Донбассе в сборную Украины стараются не вызывать футболистов, которые играют в России.



Бывший главный тренер сборной Украины, а теперь глава комитетов национальных сборных ФФУ Мирон Маркевич назвал переход Ракицкого в "Зенит" ошибкой.



Не меньше критики такой переход вызвал и у известного ведущего и журналиста Игоря Цыганыка.



Сам Ракицкий заявил, что "российский чемпионат сейчас на голову или даже на две сильнее, чем украинский. Украинский чемпионат очень слабый и не очень интересный".

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