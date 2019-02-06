Ракицкий: Каждое трансферное окно думал покинуть "Шахтер"

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Ракицкий дебютировал за "Зенит"
Ракицкий дебютировал за "Зенит" / fc-zenit.ru

Украинский защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий, который недавно пополнил ряды российского клуба, оценил свою первую игру в новой команде и рассказал, что давно думал об уходе из "Шахтера".

Ярослав Ракицкий заявил, что адаптация в "Зените" прошла быстро.

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"Главный тренер объяснил принципы игры "Зенита". Я взрослый человек, я все понял и сразу стал делать то, что нужно. Есть подсказки на поле, так что адаптация прошла быстро. Думаю, в дальнейшем будет все лучше", – сказал Ярослав в программе "Футбол России", информирует Xsport.

Игрок рассказал, что во время переговоров не поднимался вопрос, на какой позиции он будет играть в "Зените". По словам Ярослава, речь шла о том, есть ли желание перейти в "Зенит".

Также Ракицкий признался, что давно думал покинуть "Шахтер".

Я хотел уйти, пришло мое время уйти из "Шахтера". Я принял решение. Каждое трансферное окно думал: "Возможно, пойти попробовать?" В этот раз я четко сказал: хочу пойти. "Зенит" – замечательная команда, замечательный город. Буду биться за него,
– резюмировал футболист.

К слову, питерский "Зенит" подал список игроков, которые могут принять участие в матчах плей-офф Лиги Европы. В список "А" попал и украинец Ярослав Ракицкий.

Что не так с переходом Ярослава Ракицкого в российский "Зенит"?
Ярослав Ракицкий перешел в российский "Зенит" в понедельник, 28 января. По сообщению СМИ, клуб из Санкт-Петербурга заплатил за 29-летнего защитника 12 миллионов евро. Срок контракта – 3,5 года.

Такой трансфер вызвал неоднозначную реакцию в среде болельщиков. Причина – переход именно в российский клуб. При этом, Ракицкий никогда не отмечался особой патриотичностью. Ему припомнили и то, что он никогда не пел гимн Украины во время матчей национальной сборной.

После начала аннексии Крыма и войны на Донбассе в сборную Украины стараются не вызывать футболистов, которые играют в России.

Бывший главный тренер сборной Украины, а теперь Глава комитетов национальных сборных ФФУ Мирон Маркевич назвал переход Ракицкого в "Зенит" ошибкой.

Не меньше критики такой переход вызвал и у известного ведущего и журналиста Игоря Цыганыка.

Сам Ракицкий заявил, что "российский чемпионат сейчас на голову или даже на две сильнее, чем украинский. Украинский чемпионат очень слабый и не очень интересный".

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Теги: Спорт Футбол Ярослав Ракицький Шахтер
Источник: 24 Канал
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