Ракицкий получил от "Зенита" подписной бонус в 5 миллионов евро

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Ярослав Ракицкий
Ярослав Ракицкий / ФК "Зенит"

Футболист сборной Украины Ярослав Ракицкий, который перешел в футбольный клуб РФ "Зенит", получил от последнего подписной бонус в 5 миллионов евро.

Ракицкому тоже надо семью кормить. Вероятно, уже экс-защитник сборной Украины получил ощутимые дивиденды от переезда в Россию, сообщает Sport.ua.

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5 миллионов евро – это примерно половина суммы, которую россияне заплатили за трансфер "Шахтеру".

Серьезные расходы на Ракицкого ждут "Зенит" и в будущем. Он подписал контракт на три с половиной года, в течение которых будет получать 2,5 миллиона евро каждый сезон – и это еще без учета возможных бонусов.

Ракицкий подписал с российским клубом контракт на 3,5 года. В "Зените" он будет выступать под привычным для себя сорок четвёртым номером.

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Теги: Спорт Новости Украины Футбол Новости России Деньги Ярослав Ракицький Психология
Источник: 24 Канал
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