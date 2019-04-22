Ракицкий рассказал, почему редко пробивал штрафные в "Шахтере"

29-летний украинский защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий прокомментировал выездную победу питерцев над "Краснодаром" (3:2) в поединке 24 тура РПЛ.

Спорт 24 писал, что Ярослав Ракицкий отметился голом в этом матче. Это его третий гол за "Зенит" в шести матчах в РПЛ, а все мячи были забиты со штрафных.

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"Лучшая неделя в жизни. Фантастическая игра была. Фантастические эмоции у меня были. 18-го числа жена подарила мне сына, сегодня заработали три очка, поздравили командой жену, ребенка, эмоции переполняют. Сейчас скорее бы в Питер, поеду к жене", – прокомментировал Ярослав.

Также Ярослав Ракицкий вспомнил о выполнении штрафных ударов в донецком "Шахтере".

Голы со стандартов? В Донецке у меня такого не было. У нас там в "Шахтере" был Срна, он выполнял прекрасно, я туда даже не подходил",

– сказал Ракицкий в эфире "Матч ТВ".

Экс-футболист "Шахтера" перешел в "Зенит" из донецкой команды минувшей зимой, подписав контракт на 3,5 года. После перехода в российскую команду Ракицкий не вызывался в сборную Украины.

В текущем сезоне Ярослав Ракицкий провел за "Зенит" 11 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча.

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