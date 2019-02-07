Ракицкий сравнил гимн Украины с песнями Григория Лепса: видео

Защитник сборной Украины и российского "Зенита" Ярослав Ракицкий объяснил, почему перед началом игр не пел гимн Украины.

По его словам, сосредотачиваясь перед матчем, он боится "лопнуть", отвлекаясь на нефутбольные моменты. Также футболист сравнил гимн Украины с песнями российского певца Григория Лепса.

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Я когда-то говорил, что не хочу играть за сборную? Я выхожу на поле... Ребята, послушайте: там люди, вся страна поет гимн. И футболисты поют гимн. Но для меня одно правило: если вышел на поле, нужно отдавать себя полностью. А не так, что я загорланил сейчас Лепса, а потом приду и сдуюсь. Ну зачем оно мне надо,

– сказал Ракицкий в эфире канала Россия 24.

Ярослав Ракицкий рассказал, почему не поет гимн Украины: смотрите видео

Спорт 24 писал, что Ярослав Ракицкий прокомментировал свой возможный вызов в сборную Украины, а также поделился своим мнением по поводу исчезновения своей фамилии из списка игроков, которые являются футболистами национальной команды.

Что не так с переходом Ярослава Ракицкого в российский "Зенит"?

Ярослав Ракицкий перешел в российский "Зенит" в понедельник, 28 января. По сообщению СМИ, клуб из Санкт-Петербурга заплатил за 29-летнего защитника 12 миллионов евро. Срок контракта – 3,5 года.

Такой трансфер вызвал неоднозначную реакцию в среде болельщиков. Причина – переход именно в российский клуб. При том, что Ракицкий никогда не отмечался особой патриотичностью. Ему припомнили и то, что он никогда не пел гимн Украины во время матчей национальной сборной.

После начала аннексии Крыма и войны на Донбассе в сборную Украины стараются не вызывать футболистов, которые играют в России.

Бывший главный тренер сборной Украины, а теперь Глава комитетов национальных сборных ФФУ Мирон Маркевич назвал переход Ракицкого в "Зенит" ошибкой.

Не меньше критики относительно этого перехода высказал и известный ведущий и журналист Игорь Цыганык.

Сам Ракицкий заявил, что "российский чемпионат сейчас на голову или даже на две сильнее, чем украинский. Украинский чемпионат очень слабый и не очень интересный".

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