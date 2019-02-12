Ракицкий выйдет в старте "Зенита" на матч Лиги Европы

Украинский защитник Ярослав Ракицкий дебютирует за российский "Зенит" в рамках Лиги Европы.

Украинец выйдет в стартовом составе 1/16 финала Лиги Европы против турецкого "Фенербахче".

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Ярослав будет играть на привычной для себя позиции – левого центрального защитника.

Отметим, что поединок против "Фенербахче" станет первым официальным для Ярослава в футболке российского клуба.

Матч 1/16 Лиги Европы между "Фенербахче" и "Зенитом" начнется – в 19:55.

Что не так с переходом Ярослава Ракицкого в российский "Зенит"?

Ярослав Ракицкий перешел в российский "Зенит" в понедельник, 28 января. По сообщению СМИ, клуб из Санкт-Петербурга заплатил за 29-летнего защитника 12 миллионов евро. Срок контракта – 3,5 года.

Такой трансфер вызвал неоднозначную реакцию в среде болельщиков. Причина – переход именно в российский клуб. При этом Ракицкий никогда не отмечался особой патриотичностью. Ему припомнили и то, что он никогда не пел гимн Украины во время матчей национальной сборной.

После начала аннексии Крыма и войны на Донбассе в сборную Украины стараются не вызывать футболистов, которые играют в России.

Бывший главный тренер сборной Украины, а теперь Глава комитетов национальных сборных ФФУ Мирон Маркевич назвал переход Ракицкого в "Зенит" ошибкой.

Не меньше критики такой переход вызвал и у известного ведущего и журналиста Игоря Цыганыка.

Сам Ракицкий заявил, что "российский чемпионат сейчас на голову или даже на две сильнее, чем украинский. Украинский чемпионат очень слабый и не очень интересный".

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